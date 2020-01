Házenkářům bude na ME proti Ukrajině chybět zraněný Klíma

Vídeň - Českým házenkářům bude ve večerním posledním utkání základní skupiny na evropském šampionátu proti Ukrajině chybět Matěj Klíma. Dvacetiletý hráč pražské Dukly si na pondělním tréninku při dopadu z výskoku poranil kotník a na soupisce ho nahradí pivot Petr Šlachta.

"Jedná se o těžší distorzi v terénu již operovaného kloubu. Kostní trauma bylo vyloučeno, jde o poranění vazivového aparátu. Definitivní vyšetření proběhne po návratu," uvedl pro svazový web lékař českého týmu Petr Holub.

Levá spojka Klíma je v českém dresu jedním ze tří nováčků na velké akci. V úvodních dvou zápasech skupiny proti Rakousku a Severní Makedonii zůstal jen na lavičce. Mezi šestnáctkou jmen pro utkání s Ukrajinou ho nahradí Šlachta, který se v prvních dvou duelech na soupisku nevešel.

Házenkářům nemusí stačit k postupu ani výhra nad Ukrajinou

Českým házenkářům nemusí na evropském šampionátu stačit k postupu ze základní skupiny ani výhra v závěrečném úterním utkání nad Ukrajinou. Pokud Severní Makedonie v druhém duelu porazí Rakousko o dvě nebo tři branky, skončily by reprezentanti v minitabulce tří týmů vinou nejhoršího skóre na nepostupovém třetím místě. V případě makedonské výhry o jeden nebo o čtyři góly může za určitých okolností rozhodovat až poslední kritérium, jímž je los.

Češi nastoupí ve Stadthalle ve 20:30, Rakušané proti Severní Makedonii od 18:15. Do další fáze projdou dva celky a v zamotané vídeňské skupině B zatím nemá jistý postup nikdo. Český tým bude na dálku přát vedoucím Rakušanům, příznivá by pro něj byla i makedonská výhra o pět a více branek. Pokud by balkánský soupeř porazil domácí o dva až tři góly, reprezentanti by i v případě následného triumfu nad Ukrajinou skončili v minitabulce tří mužstev na nepostupovém třetím místě.

Za předpokladu makedonského vítězství o jeden nebo o čtyři góly by rozhodovala další pomocná kritéria. Ve hře o další fázi zůstává i dosud bez bodu poslední Ukrajina, kterou by poslala dál výhra nad Českem aspoň o dvě branky a zároveň vítězství Rakouska.

"Nevím, zda je dobře, že výsledek budeme vědět před naším zápasem, ale nedá se nic dělat. Musíme se hlavně připravit na Ukrajinu, porazit ji. Budeme držet palce Rakušákům, věřím jim. Je dobře, že pro ně je lepší jít dál s námi než s Makedonií," řekl novinářům český kapitán Ondřej Zdráhala.

"Myslím, že je v zájmu Rakušanů vyhrát. Hrají doma a pokud vyhrají, jdou dál se dvěma body. Není ale jednoduché vyhrát tři zápasy, skupina je vyrovnaná. Makedonci se budou rvát jako o život. Ten zápas je absolutně otevřený," dodal jeden z dvojice trenérů Jan Filip, jehož tým na úvod ME podlehl Rakousku a na šampionátu obhajuje předloňské šesté místo.

Zápas Rakušanů s Makedonci nebudou Češi příliš detailně sledovat. "Když dorazíme do haly, zápas se bude hrát. Já určitě do haly nepůjdu a nemyslím, že ani někdo z kluků. S výsledkem z tribuny nic neuděláme. Necháme je to odehrát a budeme se soustředit na sebe," řekl Zdráhala.

V podobné situaci byl národní celek na světovém šampionátu v roce 2015. Šanci na postup tým ztratil už před závěrečným zápasem skupiny, neboť předtím Egypt nedokázal bodovat s Islandem. "Proti Egyptu jsme tehdy nepodali dobrý výkon. Proti Rakousku byl výkon OK, i když jsme prohráli. Musíme prostě s Ukrajinou vyhrát, ať to dopadne jakkoliv. Musíme z turnaje odcházet s dobrým pocitem, že jsme pro to udělali vše," řekl Zdráhala.

Ukrajina startuje na Euru po 10 letech a jejím maximem je 11. místo z roku 2002, kdy na šampionátu prohrála s českým týmem 27:30. Před třemi lety v kvalifikaci vždy zvítězil ve vzájemném souboji domácí celek.

"Ukrajina bude úplně jiný soupeř než ostatní. Prakticky celý zápas hrají v sedmi, mají to dobře propracované. Statní hráči na spojkách, vysocí hráči. V útoku budeme hrát proti ještě vyšším hráčům, než jsme hráli, ale zase to dává šanci pro ty naše menší. Potřebujeme soupeřovy hráče dostat do pohybu," podotkl Filip.

Ukrajinci většinu zápasu útočí s prázdnou brankou v zádech. "Ono se to možná zdá jako jednoduché, že je prázdná brána, ale pod tím stresem to snadné není. Nevíme, jestli je to úplně dobrý nápad. Když bránu netrefíte, znovu se musíte zase bránit," přemítal Filip.