Házenkářům bude chybět šest hráčů, jeden z nich má koronavirus

Tórshavn - Čeští házenkáři odletěli ke středečnímu úvodnímu utkání kvalifikace mistrovství Evropy na Faerských ostrovech bez šestice zkušených hráčů, která bude chybět ze zdravotních a preventivních důvodů. Scházet budou kapitán Ondřej Zdráhala, další opory brankář Tomáš Mrkva a spojka Tomáš Babák, pivot Leoš Petrovský a křídla Tomáš Číp s Jakubem Hrstkou. Jeden z nich měl pozitivní test na koronavirus.

Jméno nakaženého český svaz neoznámil. Do preventivní izolace poslalo vedení týmu také dva hráče, kteří se dnes ráno necítili zcela zdrávi, a jejich hotelové spolubydlící. Kvůli koronaviru na Faerské ostrovy nemohla odletět ani dvojice hlavních trenérů Jan Filip s Danielem Kubešem, které zastoupí kouč brankářů Petr Štochl a Pavel Pauza, jenž vede juniorskou reprezentaci.

"Od začátku jsme si to nastavili tak, že musíme být připraveni na všechno. Dnes se situace mění z minuty na minutu, za hodinu už nemusí platit to, co si naplánujeme. Je to tak, jak to je, a my se s tím musíme vypořádat. Musíme se snažit vytěžit maximum z možností, které máme," uvedl v tiskové zprávě Filip.

"Rozhodnutí nebylo jednoduché. Nakonec jsme ale dospěli k tomu, že hráči, kterým nebylo dobře, a ti, kteří s nimi byli na pokoji, nakonec neodletěli. Musíme přemýšlet dopředu - čeká nás odveta, mistrovství světa. Každé naše rozhodnutí může mít dopad na vývoj v dalších dnech," dodal.

Odveta s Faeřany čeká tým v sobotu v Plzni. Příští úterý pak český celek odletí na mistrovství světa do Egypta, kde odehraje první zápas 14. ledna proti Švédsku.

"Další vývoj budeme řešit s ohledem na aktuální zdravotní stav. Uvidíme, jak se to vyvine u hráčů, kteří zůstali v preventivní izolaci, a jaký bude zdravotní stav družstva po návratu z Faerských ostrovů. Reagovat budeme s ohledem na jednotlivé posty, varianty máme připravené," uvedl Filip.

Právě vzhledem ke koronavirové pandemii mohli trenéři zařadit do širší nominace na světový šampionát nezvykle vysoký počet 35 hráčů, z nichž mohou vybírat. Na soustředění v Plzni před dvojzápasem s Faeřany se chystalo 21 hráčů, do Tórshavnu jich nakonec odletělo jen 15.

Chybějící hráči jsou většinou oporami. Zdráhala byl nejen kapitánem, ale i nejlepším týmovým střelcem na posledních dvou evropských šampionátech.

"Když vypadnou hráči, kteří jsou v týmu delší dobu a jsou jeho tahouny, je to samozřejmě znát. Absence Babáka a Zdráhaly jsou samozřejmě velkou ztrátou, ale taková je situace. Spolu s Bečvářem se na střední spojce objeví Klíma, který na tomto postu hrál v druhé půli zápasu se Slovenskem, a fungovalo to velmi dobře," připomněl Filip vítězství 28:21 v přípravném utkání na konci prosince.

"Větší prostor dostanou mladíci. I pro ně je to další výzva. Myslím, že na Slovensku i v trénincích v Plzni předváděli dobré výkony. Doufejme, že to prodají v tomto zápase," dodal Filip.

Nominace na zápas na Faerských ostrovech:

Brankáři: Martin Galia, Šimon Mizera.

Pravé křídlo: Miroslav Jurka.

Levé křídlo: Marek Vančo.

Střední spojka: Roman Bečvář.

Levé spojky: Matěj Klíma, Jonáš Patzel, Vojtěch Patzel, Dominik Solák.

Pravé spojky: Stanislav Kašpárek, Dieudonné Mubenzem, Tomáš Piroch.

Pivoti: Jan Mojžíš, Vít Reichl, Štěpán Zeman.