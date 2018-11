Brest (Francie) - České házenkářky v sobotu vstoupí do evropského šampionátu ve Francii. Ve svém prvním utkání čtyřčlenné skupiny v Brestu nastoupí proti Rumunsku a favorizovaného soupeře se pokusí zaskočit stejně jako před rokem na mistrovství světa, kde ho v osmifinále porazily 28:27. Trenér Jan Bašný ale očekává těžší zápas.

Dalšími soupeřkami ve skupině D jsou obhájkyně titulu Norky a Němky. Do druhé fáze turnaje projdou tři týmy. Reprezentantky si jako základní cíl stanovily postup ze skupiny a rády by vylepšily osmé místo z loňského mistrovství světa.

"Doteď skoro na všech šampionátech jsme se soustředili na jeden zápas. Většinou to tak došlo, že nejdůležitější byl ten první, který jsme uhráli. Teď může být naopak nejdůležitější ten třetí s Němkami," řekl novinářům Bašný.

"Zápasy proti Rumunkám a Němkám vidím jako klíčové. Rumunky proti nám určitě nenastoupí jako loni s hlavami v oblacích, určitě na nás budou připravené, ale to my na ně také. U Němek je to podobné. Osobně si myslím, že nemáme horší tým než tito soupeři," uvedla spojka Markéta Jeřábková.

Český tým očekává proti Rumunkám těžší duel než vloni. "Budou nám chtít vrátit minulou prohru, mají to ještě v hlavách. Situace je trochu jiná, tehdy vyhrály skupiny a šly na nás, které jsme se dostali dál ze čtvrtého místa. Ten tým je strašně silný. Když si vezmeme kolik hráček od nich a od nás hraje Ligu mistryň, když si ta jména dáme vedle sebe, výsledek je jasný. Ale ten byl jasný i před rokem a pak to bylo jinak," řekl Bašný.

Předloni Češky Rumunsku na mistrovství Evropy naopak podlehly 28:30 a soupeřky následně skončily na turnaji páté. Na Euru 2010 získaly bronz a třetí místo obsadily i na světovém šampionátu před třemi lety. Na MS v roce 1962 vybojovaly Rumunky zlato a v letech 1973 a 2005 stříbro.

"Rumunky mají s námi otevřený účet, myslím, že nás nepodcení. Hrály jsme s nimi i před dvěma lety, tehdy jsme prohrály. Je to 1:1, takže myslím, že to bude otevřená partie," řekla česká kapitánka Iveta Luzumová.

"Budeme se to snažit odehrát jako vloni, ale naše situace bude těžší. Zaprvé podruhé nás nepodcení a zadruhé je to první zápas. Ten tým je stejný, myslím, že mají minimálně stejnou sílu jako vloni. Určitě to bude jeden z favoritů šampionátu," podotkl Bašný.

Hlavní hvězdou rumunského celku je Cristina Neaguová, která vloni dala českému týmu 13 gólů. "Je schopna hrát sama. Možná jediná hráčka na světě, která umí všechno a která je schopna z jakékoliv situace vytěžit maximum. To není jen střelba, ale i finální přihrávky, organizace hry. Ve chvíli, kdy ona není z různých důvodů v pohodě, klesá s tím efektivita celého týmu. Což se stalo v našem minulém zápase," dodal Bašný, pro něhož bude šampionát speciální tím, že ve Francii dlouhá léta trénuje.

Zápas s Rumunskem začne v sobotu v 18:00.