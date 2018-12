Brest (Francie) - České házenkářky se dnes na mistrovství Evropy ve Francii pokusí překvapit obhájkyně titulu z Norska. Seveřanky nečekaně prohrály první zápas skupiny v Brestu s Německem, navíc jim chybí jejich největší hvězda a nejlepší střelkyně loňského světového šampionátu i předloňské olympiády Nora Mörková. Také český tým vstoupil do turnaje porážkou, Rumunsku v sobotu podlehl 28:31.

Zápas s Norskem začne v Brestu v 21:00. Trenér Jan Bašný tuší, že v utkání bude potřeba dát si pozor úplně na všechno, protože Norky hrají velmi rychle až strojově. Podle něj tým musí zabránit rychlým protiútokům úřadujících šampionek a vicemistryň světa.

"Šance vyhrát je ale vždycky. Nemají tady Mörkovou, ne všechno si uhrávají v přípravách. Včera prohrály. To je ale i naše nevýhoda, protože kdyby prohrály i s námi, asi pojedou domů. A to by asi nerady," řekl Bašný novinářům.