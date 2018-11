Cheb - České házenkářky v druhém utkání na turnaji čtyř zemí O štít města Chebu porazily Chorvatsko 21:19 a navázaly na čtvrteční vysokou výhru nad Švýcarskem. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného vedou bez ztráty bodu tabulku a k celkovému prvenství na tradičním klání si mohou v sobotním závěrečném zápase se Slovenskem, který bude generálkou na mistrovství Evropy ve Francii, dovolit i porážku o gól.

Trenér Bašný pozval na turnaj do Chebu 20 hráček a stejně jako ve čtvrtečním duelu čtyři z nich nenastoupily. Volno dnes dostaly brankářka Mučková, spojky Kovářová s Hurychovou a stejně jako se Švýcarskem nehrála křídelnice Dvořáková.

Český celek v první půli naprosto dominoval. Domácí hráčky vedly 4:0 a pak rychle navyšovaly skóre. V 16. minutě upravila Jeřábková už na 10:1 a krátce před přestávkou poslala Kordovská ze sedmičky národní tým už do desetigólového vedení. Češky především skvěle bránily a za úvodní dějství dovolily Chorvatkám jen čtyři branky.

Domácí celek vedl po poločasu 13:4, ale po změně stran se obraz hry otočil. Chorvatky, které stejně jako český tým budou startovat na evropském šampionátu, začaly ztrátu rychle snižovat. Pomohl jim desetiminutový střelecký výpadek favorita, který hostující hráčky využily na začátku 50. minuty k vyrovnání na 16:16. V poslední desetiminutovce však Češky přece jen znovu zabraly a Kordovská v závěru podtrhla jejich výhru.

Tradiční turnaj v Chebu je pro národní tým poslední zápasovou prověrkou před ME ve Francii. V pondělí Bašný oznámí konečnou nominaci, v úterý reprezentantky odcestují do dějiště šampionátu a příští sobotu vstoupí do základní skupiny soubojem s Rumunkami.

Přípravný turnaj házenkářek O štít města Chebu:

--------

ČR - Chorvatsko 21:19 (13:4)

Sestava ČR: Satrapová, Kudláčková - Knedlíková, Ryšánková, Konečná, Mika, Kordovská, Luzumová, Mikulášková, Šustková, Adámková, Marčíková, Šetelíková, Zachová, Jeřábková, Malá.

Slovensko - Švýcarsko 35:22 (18:11).





Tabulka:

1. ČR 2 2 0 0 55:44 4 2. Slovensko 2 1 0 1 55:44 2 3. Chorvatsko 2 1 0 1 41:41 2 4. Švýcarsko 2 0 0 2 47:69 0