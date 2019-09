Házenkářky vyhrály v Makedonii a udělaly velký krok k postupu

Skopje - České házenkářky vyhrály i druhý zápas kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2020. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného zvítězily v Severní Makedonii 37:29 a navázaly na středeční domácí triumf nad Portugalskem. Po vyrovnaném prvním poločase rozhodly reprezentantky utkání ve Skopje po změně stran, kdy zcela dominovaly.

Český celek po úvodních dvou z celkových šesti zápasů kvalifikace vede čtyřčlennou skupinu společně s favorizovaným Švédskem, které má rovněž čtyři body a lepší skóre. Severní Makedonie a Portugalsko jsou bez bodu. Na šampionát v příštím roce do Norska a Dánska postoupí první dva týmy z každé skupiny. "Výsledkový cíl tohoto týdne byl vyhrát oba zápasy. Jsem spokojený s tím, jak se hráčky na oba zápasy připravovaly. Výhra doma s Portugalskem byla skoro povinnost, to, že jsme vyhráli v Makedonii, může být ale velmi důležité. A to, že jsme vyhráli o hodně, to může být také klíčové," uvedl v tiskové zprávě trenér Bašný. Český tým ani jednou v zápase nepustil soupeře do vedení. Makedonky, které scházely na posledních třech mistrovstvích Evropy, celý první poločas dotahovaly, ale těsně před pauzou šňůrou čtyř branek i díky přesilovce dotáhly čtyřgólové manko na stav 14:14. "Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, ale v prvním poločase jsme jim dali dvakrát šanci vrátit se do zápasu. Na začátku, když jsme vedli 4:1, jsme neproměnili několik vyložených šancí a domácí se dotáhli. Podobně ve druhé půli prvního poločasu jsme zase vedli o tři čtyři branky, ale nechali jsme se několikrát zbytečně vyloučit a oni se vrátili do zápasu," uvedl Bašný. Domácí outsider se ještě chvíli držel po změně stran a pak už začal jasně dominovat český celek. Po třech gólech za sebou odskočil ve 43. minutě do vedení 24:20 a Makedonkám už nepomohl ani následný oddychový čas. Malá ve 47. minutě poprvé zvýšila na rozdíl pěti branek a bylo rozhodnuto. Domácí tým odpadl a závěr se už jen dohrával. "Ve druhé půli to bylo lepší, zodpovědnější, jejich brankářky toho tolik nechytily, naše hráčky proměňovaly všechny své šance. Každý gól a rozdíl ve skóre je v kvalifikační skupině důležitý. Domácí návštěvníci nevytvořili týmu žádnou atmosféru, naopak naši fanoušci fandili a vytvořili nám skoro domácí prostředí. Jsme moc rádi, že za námi přijeli, tato skupinka českých fanoušků nám hodně pomohla," pochvaloval si Bašný. Český celek startoval na třech z posledních čtyř mistrovství Evropy a na minulém Euru skončil na 15. místě. Na prosincový světový šampionát se reprezentantky o jeden gól nekvalifikovaly.