Házenkářky se na mistrovství světa utkají s Nizozemskem, Argentinou a Kongem

Ilustrační foto - Česko - Švýcarsko, odvetné utkání play off kvalifikace mistrovství světa házenkářek, 11. dubna 2023, Brno. Hráčky se radují z vítězství a postupu na mistrovství světa. ČTK/Šálek Václav

Göteborg (Švédsko) - České házenkářky se na mistrovství světa, které se uskuteční na přelomu listopadu a prosince v Dánsku, Norsku a Švédsku, utkají v základní skupině s Nizozemskem, Argentinou a Kongem. Rozhodl o tom dnešní los v Göteborgu.

Češky, které byly zařazené do druhého ze čtyř výkonnostních košů, byly nalosované do skupiny H. Z prvního koše dostaly Nizozemsko, ze třetího Argentinu a ze čtvrtého Kongo. Hrát budou v dánském Frederikshavnu, první tři celky postoupí do osmifinálové skupiny.

"Bylo pro nás určitě pozitivní vstupovat do losu z druhého koše. Měli jsme o trochu větší šanci se vyhnout těm nejtěžším protivníkům. Musím říct, že jde nakonec o velmi dobrou skupinu," uvedl v nahrávce pro média norský trenér českých házenkářek Bent Dahl.

Favoritem skupiny jsou Nizozemky, jež mají z MS kompletní sadu medailí včetně zlata z roku 2019. O dva roky dříve jim Češky ve čtvrtfinále podlehly 26:30. Na předchozím šampionátu skončilo Nizozemsko deváté. Lednový vzájemný zápas na přípravném turnaji Nizozemky vyhrály 37:29.

S Kongem se Češky utkaly na předchozím MS, kdy v posledním utkání osmifinálové skupiny zvítězily 24:21. Argentinu zase porazily 28:22 na MS 2017.

"Nizozemsko vidím jako jasného favorita skupiny. Argentina spoustu let procházela dobrým vývojem, teď je trochu ve statu quo. Každopádně půjde o zajímavého soupeře. O Kongu toho příliš nevím, viděl jsem ho hrát, bylo čtvrté na africkém šampionátu. Je jasné, že budeme muset porazit Argentinu i Kongo, abychom šli dál. Je to zajímavá skupina a zajímaví soupeři," řek Dahl.

Závěrečný turnaj s 32 týmy začne 29. listopadu a vyvrcholí 17. prosince. Titul obhajují Norky, české házenkářky předloni ve Španělsku obsadily 19. místo.

Los mistrovství světa házenkářek Skupina A (Göteborg): Švédsko, Chorvatsko, Čína, Senegal. Skupina B (Helsingborg): Černá Hora, Maďarsko, Kamerun, Paraguay. Skupina C (Stavanger): Norsko, Korea, Grónsko, Japonsko. Skupina D (Stavanger): Francie, Slovinsko, Angola, Island. Skupina E (Herning): Dánsko, Rumunsko, Srbsko, Chile. Skupina F (Herning): Německo, Polsko, Japonsko, Írán. Skupina G (Frederikshavn): Brazílie, Španělsko, Ukrajina, Kazachstán. Skupina H (Frederikshavn): Nizozemsko, Česko, Argentina, Kongo.