Házenkářky prohrály i druhý zápas na turnaji v Chebu

Cheb - České házenkářky prohrály na přípravném turnaji čtyř zemí O štít města Chebu i druhý zápas, širšímu výběru Norska podlehly 25:26. Ve čtvrtek svěřenkyně trenéra Jana Bašného nestačily na Švýcarsko. V sobotu reprezentantky zakončí turnaj utkáním s Islandem, které bude generálkou na prosincové mistrovství světa.

Český tým ve čtvrtek prohrál se Švýcarskem 25:29, proti širšímu kádru Norek, v jejichž barvách nastoupilo několik hráček z týmu vítěze Ligy mistryň Vipersu Kristiansand, ale podal zlepšený výkon.

Bašného svěřenkyně nevstoupily do utkání špatně a ve 13. minutě poslala Zachová domácí celek do vedení 7:5. Norky ale rychle srovnaly a těsně před pauzou odskočily do tříbrankového náskoku. Český celek před odchodem do kabin snížil na 11:13.

Brzy po změně stran si severský favorit vypracoval už čtyřbrankové vedení, ale Češky se nevzdaly a v 52. minutě Zachová ze sedmičky srovnala na 21:21. Za chvíli dokonce poslala Stříšková domácí celek do vedení, ale Norky zareagovaly šňůrou tří gólů, která definitivně rozhodla.

Po sobotním zápase s Islandem trenér Bašný v pondělí určí nominaci na světový šampionát. Do něj Češky vstoupí příští čtvrtek utkáním s Německem, dalšími soupeřkami v základní skupině budou Maďarsko a Slovensko.

Přípravný turnaj házenkářek O štít města Chebu:

ČR - Norsko "B" 25:26 (11:13), Island - Švýcarsko 30:22 (19:14).

Tabulka:

1. Norsko 2 2 0 0 56:50 4 2. Island 2 1 0 1 55:52 2 3. Švýcarsko 2 1 0 0 51:55 2 4. Česko 2 0 0 1 50:55 0