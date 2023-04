Házenkářky na úvod play off kvalifikace o MS zvítězily ve Švýcarsku o gól

Basilej - České házenkářky v úvodním zápase dvojutkání play off kvalifikace mistrovství světa zvítězily ve Švýcarsku těsně 32:31 a přiblížily se k postupu. Národní tým si po většinu času v Basileji udržoval vedení, devíti góly se blýskly Markéta Jeřábková a Veronika Malá. Norský trenér Bent Dahl prožil po sérii přípravných duelů úspěšnou soutěžní premiéru na lavičce české reprezentace. Odveta se odehraje v úterý v Brně.

Český výběr usiluje o druhý postup na mistrovství světa po sobě. I v minulém play off se reprezentantky utkaly se Švýcarskem, přes které ještě pod tehdejším trenérem Janem Bašným přešly po domácí remíze a venkovním vítězství. Šampionát se uskuteční od 29. listopadu do 17. prosince v zemích házenkářských velmocí Dánsku, Norsku a Švédsku.

"Jsem šťastný, že jsme tu vyhráli. Vstřelili jsme hodně gólů, ale mohli jsme jich dát klidně čtyřicet. Problém byl v tom, že jsme nebyli tak dobří v obraně, především v druhé půli. Tam jsme nedělali úplně to, co jsme si řekli a co jsme trénovali po celý týden. S tím jsem malinko nespokojený," řekl v nahrávce pro média Dahl.

"Takticky jsme udělali některé hloupé a zbytečné věci v obraně i v útoku. Ale pořád je to výhra. Máme za sebou první poločas, vracíme se do Česka a máme šanci vyhrát i odvetu. Potřebujeme se ale trochu zlepšit, očekávám, že budeme na jiné úrovni," doplnil norský trenér.

Švýcarky, které na rozdíl od českého týmu startovaly v listopadu na mistrovství Evropy, vedly před zaplněnou halou v Basileji jen třikrát v samém úvodu. Za stavu 6:5 zaznamenaly hostující hráčky šňůru tří gólů a od té doby prakticky po celou dobu držely mírný náskok.

Střelecky se v úvodu dařilo výhradně jen dvěma českým oporám - kapitánka Jeřábková se za první dějství trefila pětkrát, křídelnice Malá dokonce sedmkrát. V poločase si Češky odnesly do kabin náskok 14:12.

I po změně stran měly hostující favoritky dlouho mírně navrch. Dahlovy svěřenkyně opakovaně vedly o čtyři branky a ještě na začátku 56. minuty držely slibný náskok 32:28. Závěr ale Češkám nevyšel, přes pět minut se střelecky odmlčely a Švýcarky snížily na rozdíl jedné trefy.

V českém celku skórovalo jen šest hráček, Jeřábková se díky devíti brankám dostala přes metu 400 gólů v reprezentačním dresu. Dahl, který v létě převzal národní tým po Bašném, po sérii osmi přípravných zápasů v soutěžní premiéře na české lavičce zvítězil.

"V první řadě bereme výhru, vítězství venku je super. Vzhledem k vývoji to ale klidně mohlo skončit o tři čtyři branky, ne-li více. Udělaly jsme pár zbytečných chyb, jejich brankářka jim na konci zachytala a je z toho jen jednobrankový náskok. Ale výhra je výhra," uvedla Malá.

Zatímco Švýcarky na mistrovství světa ještě nikdy nestartovaly, Češky mohou v úterý postoupit na třetí z posledních čtyř šampionátů. Předloni skončily na 19. místě, jejich maximem mezi světovou elitou je osmá příčka z Německa v roce 2017.

Úvodní utkání play off kvalifikace MS házenkářek:

Švýcarsko - Česko 31:32 (12:14)

Sestava a branky Česka: Kudláčková, Novotná - Polášková, Kordovská 1, Mikulášková, Šustáčková, Stříšková, Stellnerová 1, Kuxová, J. Franková, A. Franková 7, Zachová, Kovářová, Jeřábková 9, Malá 9, Cholevová 5.

Nejvíce branek Švýcarska: Bucherová 8, Schmidová 7. Rozhodčí: Vujačičová, Kazanegraová (obě Č. Hora). Sedmimetrové hody: 5/5 - 2/2. Vyloučení: 3:3. Diváci: 3129.