Házenkářky na MS udolaly Slovensko a postoupily ze základní skupiny

Llíria (Španělsko) - České házenkářky na mistrovství světa ve Španělsku zvítězily v závěrečném utkání základní skupiny nad Slovenskem 24:23 a prošly do další fáze turnaje. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného rozhodly nervózní přímý souboj o postup s bývalým federálním partnerem až v závěrečné desetiminutovce, několika zákroky k tomu přispěla i brankářka Petra Kudláčková.

Český celek postoupil ze třetího místa čtyřčlenné skupiny. V prvních dvou zápasech na turnaji Bašného svěřenkyně prohrály s favorizovanými Němkami a Maďarkami. V další fázi turnaje, kterou jsou čtyři šestičlenné skupiny, si Češky zahrají s Dánskem, Jižní Koreou a Kongem coby třemi postupujícími ze základní skupiny F.

První duel čeká reprezentantky ve středu, soupeř bude znám večer. Další utkání odehraje český tým v pátek a v neděli změří síly s Kongem. Bašného svěřenkyně se přesunou do města Granollers. Do vyřazovací fáze, která se hraje od čtvrtfinále, postoupí pouze první dva celky z každé skupiny. Češky si nepřenesou ze základní skupiny ani bod, jejich naděje na play off tak jsou už teď jen teoretické.

"Jsem spokojený, že se nám podařilo zápas dotáhnout do vítězného konce. Bylo to velice těžké, protože kvalita našeho výkonu ani kvalita na straně Slovenek nebyla moc dobrá. Byl to opravdu spíše boj o přežití, ve kterém jsme nakonec zvítězili. O ten gól jsme asi lepší byli a zasloužili jsme si to," řekl v nahrávce pro média Bašný.

Bývalí federální partneři se na velké akci utkali poprvé od roku 1995, kdy skončil vzájemný souboj na mistrovství světa smírně 24:24. Vyrovnaný byl i dnešní zápas. Týmy začaly klíčový duel o postup velmi nervózně. Na obou stranách byla v úvodu k vidění řada technických chyb a za prvních šest minut padl jediný gól.

V sedmé minutě Holanová z trháku zvýšila na 2:0, následně český celek v 11. minutě odskočil po dalším brejku na 5:2, ale Slovenky hned za čtyři minuty srovnaly na 6:6. Favorizovanému celku kouče Bašného se pak přestalo dařit v útoku a soupeř sérií pěti gólů získal vedení 12:7. Český tým ale po oddychovém čase kritickou chvíli rychle zažehnal a po několika trhácích se dotáhl na 12:12. V poločase měly reprezentantky těsný náskok 15:14.

"Od stavu 7:7 jsme velmi špatně bránili, v útoku jsme se začali bát. Neměli jsme žádný tlak na branku, nevytvářeli jsme si v podstatě žádné šance. Bylo potřeba to trochu zastavit a změnit to. Změnili jsme to tak, jak jsme si řekli. Kvalitní obranou, dali jsme dva trháky a vrátili jsme se do zápasu," poznamenal Bašný.

Slovenky, které startují na velké akci po sedmi letech, ale po změně stran nepatrnou ztrátu rychle smazaly a mezi 40. a 50. minutou si udržovaly jednogólový náskok. Outsider měl několikrát šanci odskočit do dvougólového vedení, ale v klíčových chvílích se mu přestalo dařit v útoku. Češkám dvakrát pomohla branková konstrukce a několika zákroky se blýskla Kudláčková.

V 53. minutě poslala favorita do vedení kanonýrka Jeřábková a oba týmy pak střelecky dlouho mlčely. Další trefu přidala znovu až Jeřábková, která v 57. minutě zvýšila na 24:22. Slovenky stačily už pouze snížit, přitom ani remíza by jim vzhledem k horšímu skóre nestačila. "Co rozhodlo o vítězství? Nějaké zákroky Petry Kudláčkové na konci, pár gólů Markéty Jeřábkové, ale hlavně naše dobrá obrana," mínil Bašný.

Český tým tak po boji splnil základní cíl, který si pro turnaj dal. Na minulém MS předloni reprezentantky chyběly, ale před čtyřmi lety nečekaně došly až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovily nejlepší výsledek v samostatné historii. Za působení Bašného postoupily Češky na mistrovství světa ještě v roce 2013, kdy obsadily 15. příčku.

"Jsem rád, že se přesunujeme a nehrajeme tady v Llírii zítra ve tři hodiny další zápas (Prezidentský pohár). V první chvíli budeme mít tak dvě tři hodiny na to, abychom si to užili a vstřebali stres. Pak začneme balit. Samozřejmě, že do další skupiny půjdeme s určitými cíli, budeme se snažit uhrát další vítězství," dodal Bašný.

Základní skupina E:

ČR - Slovensko 24:23 (15:14)

Sestava a branky ČR: Řezáčová, Kudláčková - Knedlíková 1, Polášková, Kordovská 3, Andrýsková 1, Mikulášková, Hurychová 1, Stříšková 2, Franková, Zachová 4, Kovařová 3, Jeřábková 4, V. Malá 3, Holanová 2, Cholevová.

Nejvíce branek Slovenska: Lanczová 5, Szarková a Štefaniková obě 4. Rozhodčí: Erdogan, Ozdeniz (oba Tur.). Sedmimetrové hody: 3/3 - 3/2. Vyloučení: 4:3. ČK: Holanová - Bujnochová. Diváci: 1294.

Tabulka:

1. Německo 2 2 0 0 67:43 4 2. Maďarsko 2 2 0 0 67:58 4 3. ČR 3 1 0 2 74:86 2 4. Slovensko 3 0 0 3 74:95 0