Házenkářky na MS prohrály i druhý zápas, Maďarsku podlehly 29:32

Llíria (Španělsko) - České házenkářky prohrály na mistrovství světa ve Španělsku s Maďarskem 29:32 a ani ve druhém utkání základní skupiny E nebodovaly. Ve čtvrtek v úvodním zápase podlehly Německu. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného dnes s dalším favoritem držely krok do začátku druhého poločasu, pak Maďarky odskočily do rozhodujícího náskoku. Češkám nepomohlo k bodovému zisku ani 10 branek kanonýrky Markéty Jeřábkové.

Český celek se v pondělním závěrečném duelu skupiny v přímém souboji o postup do další fáze utká se Slovenskem, které rovněž úvodní dva zápasy prohrálo. Vzhledem k lepšímu skóre stačí Bašného svěřenkyním i remíza.

Na světovém šampionátu poprvé v historii startuje 32 zemí. Účastníci jsou rozděleni do osmi čtyřčlenných základních skupin, do další fáze postoupí vždy první tři celky. Poté se týmy utkají ve čtyřech šestičlenných skupinách, z nichž vždy nejlepší dvojice projde do čtvrtfinále.

Podle Bašného podaly reprezentantky mnohem lepší výkon než při úvodní porážce s Německem o 10 branek. "Skóre je jiné, soupeř byl jiný, hra byla jiná, energie u hráček byla jiná. Musím říct, že tento zápas se hráčkám velice povedl a i přes prohru zaslouží absolutorium," řekl Bašný v nahrávce pro média.

"Bohužel jsme prohrály, ale nemáme se za co stydět. Dnešní výkon byl o mnoho lepší než s Německem. Do posledního zápasu půjdeme ještě více se vztyčenou hlavou a vyhrát," uvedla pivotka Michaela Holanová.

Bašný vybral pro dnešní zápas stejnou šestnáctku hráček jako na duel s Němkami, z osmnáctičlenné nominace na turnaj se opět nedostalo na mladou brankářku Malou a Kašpárkovou. Maďarky, které vstoupily do šampionátu vítězstvím 35:29 nad Slovenskem, po zahřívacích úvodních minutách získaly vedení a ve 13. minutě zvýšily už na 8:4.

Bašný reagoval oddechovým časem a jeho svěřenkyně přidaly. Za stavu 9:12 se prosadily třikrát po sobě a střelkyně Jeřábková ve 25. minutě srovnala. Češky pak při skóre 12:14 dostaly šanci hrát hned dvojnásobnou přesilovku, ale k vyrovnání to nevyužily. Maďarky udržely dvoubrankový náskok a do kabin šly s vedením 17:15.

Národní celek dokázal držet krok ještě do 35. minuty, kdy Holanová snížila na 17:18. Pak už ale sedmý tým z letošních olympijských her Češkám nadobro odskočil. Po sérii tří gólů získaly Maďarky náskok 21:17 a outsiderovi už nepomohl ani oddechový čas kouče Bašného.

Další tříbranková šňůra vynesla Maďarkám vedení 24:18 a bylo definitivně rozhodnuto. "Asi klíčová fáze zápasu. Myslím, že jsme trochu polevily v obraně, dostaly jsme pár gólů z dálky, což nás trochu rozhodilo. Pak jsme byly vyloučené. Ten začátek druhého poločasu nás bohužel stál vítězství," řekla Holanová.

Gólmanská dvojka Řezáčová pak vystřídala jedničku Kudláčkovou, která chytala jubilejní 50. zápas v reprezentačním "áčku". Náhradnice mezi tyčemi předvedla několik dobrých zákroků a Češky díky tomu v samém závěru po sérii tří gólů snížily na 29:32. S Maďarkami prohrály stejně jako při poslední účasti na světovém šampionátu před čtyřmi lety, na němž favoritovi podlehly o gól.

"Co rozhodlo? V prvním poločase to byla naše hloupost, trestuhodně jsme zahodili několik vyložených šancí, když jsme se mohli dostat do vedení. Přesto byl první poločas velice dobrý," uvedl Bašný.

"Druhá věc, která rozhodla, byly ztráty míčů asi od páté nebo šesté minuty druhého poločasu. Snažili jsme se hrát zbytečně moc rychle. Také jsme dostali asi šest nebo sedm gólů ve chvíli, kdy už byla signalizovaná pasivita. Škoda, protože výkon byl velice dobrý," doplnil kouč.

Na minulém MS předloni český tým chyběl, ale před čtyřmi lety nečekaně došel až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovil nejlepší výsledek v samostatné historii. Za působení Bašného postoupily reprezentantky na mistrovství světa ještě v roce 2013, kdy obsadily 15. příčku.

Základní skupina E (Llíria):

Maďarsko - ČR 32:29 (17:15)

Sestava a branky ČR: Kudláčková, Řezáčová - Knedlíková 2, Polášková, Kordovská 3, Andrýsková, Mikulášková, Hurychová 2, Stříšková, Franková, Zachová 4, Kovařová 2, Jeřábková 10, V. Malá 4, Holanová 2, Cholevová.

Nejvíce branek Maďarska: Klujberová 11, Kácsorová 4. Rozhodčí: K. Gasmiová, R. Gasmiová (obě Fr.). Sedmimetrové hody: 3/3 - 3/3. Vyloučení: 7:2. Diváci: 1145.

Tabulka:

1. Německo 2 2 0 0 67:43 4 2. Maďarsko 2 2 0 0 67:58 4 3. ČR 2 0 0 2 50:63 0 4. Slovensko 2 0 0 2 51:71 0