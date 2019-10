Házenkářky Mostu utrpěly v Lize mistryň debakl 21:46 od Györu

Utkání 2. kola základní skupiny D házenkářské Ligy mistryň: DHK Baník Most - Györi Audi ETO KC, 13. října 2019 v Chomutově. Zleva Veronika Šípová z Baníku Most a Katarina Bulatovičová z Györu.

Utkání 2. kola základní skupiny D házenkářské Ligy mistryň: DHK Baník Most - Györi Audi ETO KC, 13. října 2019 v Chomutově. Zleva Veronika Šípová z Baníku Most a Katarina Bulatovičová z Györu. ČTK/Hájek Ondřej

Chomutov - Házenkářky Mostu na senzaci nedosáhly a ve druhém z šesti utkání skupiny Ligy mistryň utrpěly doma zdrcující debakl 21:46 s obhájcem trofeje a pětinásobným vítězem soutěže Györem. Tři góly si v dresu maďarského šampiona připsala česká reprezentantka Jana Knedlíková. Most má při premiéře v soutěži po dvou kolech na kontě jednu výhru.

V dalším duelu přivítají Severočešky za týden švédský Sävehof, který je zatím bez bodu poslední. Most má dva body stejně jako Krim Mercator z Lublaně, kde český mistr nečekaně zvítězil v premiéře před týdnem. Do další fáze soutěže postoupí první tři celky.

Na zimním stadionu v Chomutově, kde Most hraje skupinu kvůli nevyhovující domácí hale, bylo od prvních minut jasné, že se k žádné senzaci neschyluje. Vítěz posledních tří ročníků Ligy mistryň do Čech nepřivezl historicky nejlepší střelkyni soutěže Görbiczovou či zraněnou brankářskou oporu Grimsböovou, i tak od začátku naprosto dominoval.

Už ve 13. minutě vedly hostující házenkářky o deset gólů 13:3, když se do odkryté branky trefila nejlepší střelkyně utkání Norka Oftedalová, nejužitečnější hráčka posledního mistrovství světa. Před pauzou Most na chvíli zabral, závěrečnou část první půle vyhrál 5:2 a do kabin šel v poločase se ztrátou 13:23.

Po změně stran ale favorit opět přidal. Maďarský celek, který od loňského ledna neprohrál soutěžní zápas, vstřelil úvodních sedm branek druhé půle a bylo definitivně rozhodnuto. Most, hrající skupinu Ligy mistryň jako první český celek v historii, utrpěl první porážku v sezoně a od konce března.

Házenkářská Liga mistryň - 2. kolo základní skupiny D:

Baník Most - Györ 21:46 (13:23)

Nejvíce branek: Zachová 5, Šustková a Borovská po 3, Kostelná, Stříšková a Mikulčíková po 2 - Oftedalová 10, Amorimová a Hansenová po 7, Nze Minková 6.

Sävehof - Krim Mercator 21:25 (10:13).

Tabulka:

1. Györ 2 2 0 0 81:44 4 2. Krim Mercator 2 1 0 1 54:52 2 3. Most 2 1 0 1 52:75 2 4. Sävehof 2 0 0 2 44:60 0