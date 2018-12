Finále českého play off házenkářské interligy žen: Most - Slavia Praha - 2. zápas, 19. května 2018 v Mostě. Házenkářky Mostu se radují ze zisku titulu.

Most - Házenkářky Mostu obhájily prvenství v Českém poháru. Ve finále turnaje Final Four, který hostily ve své hale, dnes porazily Slavii Praha 30:25 a trofej získaly popáté za posledních šest let. Vyneslo jim to prémii 50.000 korun, Pražanky dostanou 30.000.

Obhájkyně vítězství a úřadující české mistryně v repríze letošního interligového finále ani jednou neprohrávaly. V prvním poločase ale vedly maximálně o dva góly a Pražanky opakovaně dokázaly vyrovnat. O přestávce byl ale rozdíl opět dvoubrankový (16:14) a Černí andělé po změně stran tentokrát nepřipustili podobný zkrat, po kterém v sobotu proti Porubě rozhodli o postupu až v rozstřelu ze sedmimetrových hodů.

"Byl to těžký zápas, se Slavií to nikdy není lehké a je to o pár akcích," řekl trenér Mostu Peter Dávid internetové televizi tvcom. "Jsem rád, že jsme se rehabilitovali za včerejšek. Kolektiv nám funguje a fungoval mnohem lépe než včera," dodal.

Asistentka slávistického trenéra Petra Vítková litovala, že její tým nedokázal proměnit vyložené šance, které si vypracoval. "Most je letos k poražení, ale chybějí nám k tomu maličkosti. Byl to velmi bojovný zápas, tvrdý, nahoru dolů, musel se líbit," řekla.

Baník hrál finále pošesté za sebou a jen v roce 2016 nestačil na Porubu. Slavii už potřetí znemožnil rozšíření rekordního počtu triumfů na deset, ve finále ji porazil i v roce 2015 a vloni. Pátým ziskem trofeje si Most upevnil druhé místo v historické statistice.