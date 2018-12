Brest (Francie) - Pouze výhra s Německem v posledním zápase základní skupiny může ve středu českým házenkářkám na mistrovství Evropy ve Francii zachovat naději na postup. Zároveň musí spoléhat na to, že úřadující mistryně z Norska budou bodovat s Rumunskem.

Trenér Jan Bašný ČTK řekl, že většina kombinací Němek jde středem hřiště, což je potřeba ubránit. V útoku chce více míčů dostávat do křídel, která dávala v předchozích dvou zápasech branky. Očekává ale také góly od spojek, ty zatím za výsledky z minulých šampionátů zaostávají.

Bašný se chce soustředit na obranu i útok. "Hra Němek je relativně jednoduchá. Mají velkou sílu a střílejí ze spojek. Devadesát procent kombinací se řeší na středu střelbou nebo hrou s pivotem, takže to musíme ubránit," řekl.

V útoku chce jít netradičně přes křídla. "Musíme dostat víc míče do křídel. Němky jsou o hlavu větší a o deset kilo silnější než naše hráčky. Proto musíme dávat míče do křídel nebo mezi jedna dva, nehrát to prostředkem," uvažoval Bašný.

Chce také využít brejků. "Důležité bude ubránit a dát nějaké góly z rychlých protiútoků nebo z druhé vlny. To nám chybí. Vždy jsme na tom bývaly lépe než soupeřky, teď ale nejsme schopní ubránit, proto to není taková naše silná zbraň," dodal Bašný.

Psychická síla podle něj bude na straně Češek. Němky sice vyhrály senzačně nad Norskem, potom ale prohrály s Rumunskem a prohra s českým týmem by je v případě bodového zisku Norska proti Rumunsku poslala domů. "Možná už si myslely, že to bude v pohodě. My máme zkušenější tým a Němky mladý tým, který v takovém složení nehrál rozhodující zápas o postup. Náš tým na to bude připravený, to by mohla být naše výhoda," myslí si trenér.

Je si však vědom toho, že oproti předchozím šampionátům nefunguje tak dobře hra ze spojek. Schází branky zraněné Michaely Hrbkové. "Chybí nám branky z pravé spojky, ale i z levé spojky. Tím pádem se uzavírá prostor na středu pro Ivetu Luzumovou, která se nemůže individuálně prosadit proti více hráčkám, protože si na ni dávají mnohem větší pozor," přiznal Bašný. Dodal, že spojky nemohou mít takovou úspěšnost, jakou měly doposud. Chybí také střelkyně s více než pěti góly, nejvíce branek v zápase dosud daly Luzumová a Malá, které jich Rumunsku shodně nasázely po pěti.

Češky mají ve skupině D v Brestu dvě prohry s Rumunskem a Norskem. Skupina se ale tak zamotala, že jim ani výhra nad Německem nemusí stačit na postup. Norky musejí buď vyhrát nad Rumunskem, nebo získat alespoň bod. V opačném případě by Norky, Němky a Češky měly po dvou bodech a o postupujících by rozhodlo skóre, které mají Češky nejhorší kvůli vysoké porážce s Norskem. Na mistrovství je 16 týmů ve čtyřech skupinách, z každé postoupí tři.

Zápas ČR - Německo začne v 18:00, Norky se utkají s Rumunskem od 21:00.