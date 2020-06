Házenkářka Jeřábková bude od příští sezony hrát v Německu

Berlín - Vítězka ankety o nejlepší tuzemskou házenkářku uplynulé sezony Markéta Jeřábková bude hrát v německém celku Thüringer HC, kde působí i další Češka Iveta Korešová. Čtyřiadvacetiletá reprezentační opora Jeřábková po konci angažmá v maďarském Érdu podepsala s několikanásobným bundesligovým šampionem smlouvu na dvě sezony.

"Smlouva je na dva roky s tím, že po roce se můžeme za určitých podmínek bavit o jiném klubu. Těším se na něco úplně nového, ať už na tým nebo na jinou zemi, zkrátka na celkovou změnu. I když zrovna takové větší změny nevyhledávám, na tuhle se těším," uvedla Jeřábková v tiskové zprávě českého svazu.

V Maďarsku jí během pandemie nového koronaviru, která předčasně ukončila házenkářskou sezonu prakticky v celé Evropě, vypověděli smlouvu. "Když jsem začátkem března odjížděla z Maďarska, všechno bylo docela v pořádku. Do té doby jsem o změně působiště pro příští sezonu neuvažovala. Stále jsem doufala, že se v Érdu udrží alespoň část týmu, pár holek, fungování klubu. Tím pádem bych tam zůstala, bohužel nic z toho ale neklaplo," řekla.

"Bylo to všechno na dálku a po telefonu, já komunikovala jen s manažerem Alexandrem, s nikým jiným z klubu jsem v podstatě nebyla v kontaktu. Byl to konec dost rychlý a myslím, že krutý. Ale i to je život a nová zkušenost," doplnila Jeřábková.

Čtyřiadvacetiletá kanonýrka nad nabídkou durynského klubu, který v uplynulé bundesligové sezoně, nedohrané kvůli pandemii, skončil pátý a soutěž naposledy vyhrál v ročníku 2017/18, příliš dlouho neváhala. V týmu působí i reprezentační kapitánka Korešová, která ale příští ročník vynechá, protože čeká narození potomka.

"Všechno se to seběhlo nějak rychle. Pro Thüringer rozhodlo asi to, že s trenérem Thüringeru panem Herbertem to nebylo první setkání a žádná velká neznámá. Jsem moc ráda, že v klubu působí Iveta Korešová a (Slovenka) Lída Jakubisová," uvedla Jeřábková, která před pár dny zvítězila v anketě o nejlepší českou hráčku nedokončené sezony.