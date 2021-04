Házenkáři vyhráli v kvalifikaci na Ukrajině a výrazně nakročili k postupu na ME

Záporoží - Čeští házenkáři vyhráli ve čtvrtém ze šesti utkání kvalifikace mistrovství Evropy na Ukrajině 28:26 a výrazně se přiblížili k postupu na šampionát. Svěřenci trenéra Rastislava Trtíka nastoupili v Záporoží bez několika opor, přesto od samého úvodu vedli a náskok během zápasu ani jednou nepustili. Šesti góly přispěl k českému vítězství nejlepší střelec duelu Matěj Klíma.

Český celek má po čtyřech zápasech kvalifikační skupiny na kontě dvě vítězství, remízu a porážku a s pěti body se posunul o skóre před dnešního soupeře na postupové druhé místo. Trtíkovi svěřenci navíc odehráli o jedno utkání méně.

V pátek reprezentanti nastoupí na Faerských ostrovech a kvalifikaci uzavřou v neděli doma proti Ukrajině. Z každé skupiny projdou na šampionát v Maďarsku a na Slovensku v příštím roce první dva týmy a doplní je nejlepší čtveřice celků z třetích míst.

Postup si už z "české" skupiny zajistilo Rusko, které si vítězstvím nad Faerskými ostrovy upevnilo vedení v tabulce. Trtíkův tým může slavit už ve čtvrtek, v případě příznivých výsledků z jiných skupin by mohl mít jistotu, že se přinejhorším dostane mezi nejlepší čtveřici z třetích míst.

Český tým nastoupil v Záporoží oslaben především na pozicích spojek, kde mu chyběli kapitán Babák, střelec Kašpárek či Patzel se Solákem. Scházel také gólman Mrkva, roli jedničky si tak vzal zpět dvaačtyřicetiletý veterán Galia.

"Bylo to moc těžké. I přes ta zranění, přesto, že jsme Soláka a Patzelem museli nechat v Bohumíně na regeneraci, a přesto, že Dido (Mubenzem) odkulhal z hřiště, kluci bojovali jak lvi. Kompliment, smekám, byl to fantastický týmový výkon," uvedl v tiskové zprávě Trtík, jehož celek přicestoval k utkání až dnes.

Český tým i v nekompletní sestavě začal v Záporoží výborně. Hosté dali první čtyři branky a poprvé inkasovali až zkraje osmé minuty. Češi dobře bránili a po 20 minutách nečekaně vedli už o šest branek. Gólem přes celé hřiště k tomu přispěl Galia, ofenzivu pak táhl nově zvolený kapitán Bečvář.

Ukrajinci, kteří stejně jako Trtíkův výběr dokázali ve skupině remizovat s favorizovaným Ruskem, do pauzy snížili na rozdíl čtyř branek. Vstup do druhé půle hostům nevyšel a domácí tým se rychle přiblížil na 16:17. Galia ale odmítl vyrovnání a hosté si během chvíle vzali zpět pětibrankové vedení poté, co Číp ve 44. minutě zakončil trhák.

Ukrajinci po oddychovém čase zápas ještě znovu zdramatizovali. V závěrečné desetiminutovce čtyřikrát snížili na rozdíl jedné branky, ale český celek vyrovnání nepřipustil. Pár sekund před koncem po povedené kombinaci definitivně rozhodl Piroch. Národní tým navázal na loňské vítězství nad Ukrajinou z evropského šampionátu a soupeře porazil potřetí za sebou.

"Bylo to obrovsky silově namáhavé, sáhli jsme si na dno. Začátek byl úžasný a drželi jsme to až do konce. Ani jednou v zápase jsme neprohrávali, pořád jsme hráli Ukrajincům na nervy a to jsme přesně chtěli. Co jsme si řekli, to jsme splnili," uvedl Galia. "Všichni kluci v obraně i v útoku předvedli fantastický výkon. Nějaké chyby jsme sice udělali, ale ty body jsme si zasloužili, protože jsme byli opravdu lepší," dodal brankářský veterán.

Ukrajina - ČR 26:28 (12:16)

Sestava a branky ČR: Galia 1, Mizera - Hrstka 5, Bečvář 5, Jurka, Kotrč, Trkovský, Číp 5, Petrovský 1, Klíma 6, Užek, Mubenzem 2, Zeman, Piroch 3, Fulnek, Franc.

Nejvíce branek Ukrajiny: Horiha 5. Rozhodčí: Pavičevič, Raznatovič (oba Č. Hora). Sedmimetrové hody: 3/2 - 5/4. Vyloučení: 6:5. Bez diváků.

18:30 Rusko - Faerské ostrovy.

Tabulka:

1. Rusko 4 2 2 0 112:109 6 2. ČR 4 2 1 1 110:101 5 3. Ukrajina 5 2 1 2 132:131 5 4. Faerské ostrovy 3 0 0 3 66:79 0