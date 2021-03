Házenkáři vstoupili do kvalifikace ME těsnou prohrou v Rusku

Ilustrační foto - Úvodní utkání play off kvalifikace mistrovství světa házenkářů: ČR - Rusko, 8. června v Plzni. Zleva čeští hráči Stanislav Kašpárek a Štěpán Zeman a Dmitrij Kiselev z Ruska.

Moskva - Čeští házenkáři v prvním utkání po příchodu staronového trenéra Rastislava Trtíka na lavičku sahali po velkém překvapení, ale nakonec vstoupili do kvalifikace o mistrovství Evropy 2022 těsnou porážkou 27:28 v Rusku. Domácí favorit rozhodl utkání v Moskvě sérií gólů v polovině druhého poločasu.

Do kvalifikace měli Češi vstoupit už dříve, ale úvodní dvojzápas s Faerskými ostrovy byl kvůli koronaviru hned dvakrát odložen. Reprezentanti proto odehrají nyní i na přelomu dubna a května tři utkání během pěti dnů. V pátek přivítají Faerské ostrovy a v neděli je čeká domácí odveta s Ruskem. Zbylým soupeřem v kvalifikaci je Ukrajina. Z každé skupiny postoupí na šampionát v Maďarsku a na Slovensku první dva týmy a doplní je čtveřice celků z třetích míst.

Trtík, který už reprezentaci vedl v letech 2002 až 2005, převzal mužstvo po lednovém konci Jana Filipa a Daniela Kubeše. Oba trenéry těsnou většinou odvolala svazová exekutiva poté, co národní tým kvůli vysokému počtu případů koronaviru v kádru na poslední chvíli odřekl účast na lednovém mistrovství světa v Egyptě.

Český celek přicestoval do Moskvy nezvykle až v den utkání. Trtík kvůli koronavirové situaci postrádal několik hráčů a do Ruska přivezl jen 14 házenkářů. I v okleštěné sestavě ale hosté nečekaně vzdorovali a s velkým favoritem prakticky po celou dobu drželi krok.

V průběhu první půle si Trtíkovi svěřenci několikrát vytvořili dvoubrankový náskok, v poslední desetiminutovce před přestávkou však o něj přišli a do kabin šli s jednobrankovým vedením Rusové.

Češi se drželi soupeři, který je před třemi lety vyřadil v play off světové kvalifikace, na dostřel do poloviny druhého dějství. Poté více než pět minut střelecky mlčeli a favorit sérií několika gólů odskočil necelých 10 minut před koncem do vedení 26:21, což se ukázalo jako rozhodující.

Hosté pak ještě dokázali závěr zdramatizovat a v předposlední a závěrečné minutě se dotáhli na rozdíl jedné branky, na překvapivé srovnání už jim ale nezbyl čas. K bodům českému celku nepomohlo ani sedm gólů nejlepšího střelce utkání Tomáše Čípa.

Kvalifikace ME 2022 házenkářů - 3. skupina:

--------

Rusko - ČR 28:27 (14:13)

Sestava a branky ČR: Mrkva, Galia - Hrstka 4/1, Bečvář, Babák 4/1, Číp 7, Vančo, Klíma 5, V. Patzel 2, Solák 2, Užek 3, Gřešek, Piroch, Franc.

Nejvíce branek Ruska: Kosorotov 6/3. Rozhodčí: Erdogan, Özdeniz (oba Tur.). Sedmimetrové hody: 5/4 - 4/2. Vyloučení: 5:1.

Ukrajina - Faerské ostrovy 25:21 (15:13).

Tabulka:

1. Rusko 3 2 1 0 85:82 5 2. Ukrajina 3 1 1 1 80:78 3 3. ČR 1 0 0 1 27:28 0 4. Faerské ostrovy 1 0 0 1 21:25 0