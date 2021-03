Házenkáři vstoupili do kvalifikace ME těsnou prohrou v Rusku

Moskva - Čeští házenkáři v prvním utkání po příchodu staronového trenéra Rastislava Trtíka na lavičku sahali po velkém překvapení, ale nakonec vstoupili do kvalifikace o mistrovství Evropy 2022 těsnou porážkou 27:28 v Rusku. Domácí favorit rozhodl utkání v Moskvě sérií gólů v polovině druhého poločasu.

Do kvalifikace měli Češi vstoupit už dříve, ale úvodní dvojzápas s Faerskými ostrovy byl kvůli koronaviru hned dvakrát odložen. Reprezentanti proto odehrají nyní i na přelomu dubna a května tři utkání během pěti dnů. V pátek přivítají Faerské ostrovy a v neděli je čeká domácí odveta s Ruskem. Zbylým soupeřem v kvalifikaci je Ukrajina. Z každé skupiny postoupí na šampionát v Maďarsku a na Slovensku první dva týmy a doplní je čtveřice celků z třetích míst.

Trtík, který už reprezentaci vedl v letech 2002 až 2005, převzal mužstvo po lednovém konci Jana Filipa a Daniela Kubeše. Oba trenéry těsnou většinou odvolala svazová exekutiva poté, co národní tým kvůli vysokému počtu případů koronaviru v kádru na poslední chvíli odřekl účast na lednovém mistrovství světa v Egyptě.

Český celek přicestoval do Moskvy nezvykle až v den utkání. Trtík kvůli koronavirové situaci postrádal několik hráčů a do Ruska přivezl jen 14 házenkářů. I v okleštěné sestavě ale hosté nečekaně vzdorovali a s velkým favoritem prakticky po celou dobu drželi krok.

"Na to, že jsme spolu byli hodinu v tréninku, to bylo úžasné. Jsem příjemně překvapen. Bylo vidět, že v týmu je skvělá atmosféra a takto by se za národní tým mělo hrát. Je škoda, že ne všichni dnes měli svůj den. Ale když budeme takto hrát dál, nemusíme mít vůbec strach o to, jestli se kvalifikujeme," uvedl v tiskové zprávě Trtík.

V průběhu první půle si jeho svěřenci několikrát vytvořili dvoubrankový náskok, v poslední desetiminutovce před přestávkou však o něj přišli a do kabin šli s jednobrankovým vedením Rusové.

Češi se drželi soupeři, který je před třemi lety vyřadil v play off světové kvalifikace, na dostřel do poloviny druhého dějství. Poté více než pět minut střelecky mlčeli a favorit sérií několika gólů odskočil necelých 10 minut před koncem do vedení 26:21, což se ukázalo jako rozhodující.

Hosté pak ještě dokázali závěr zdramatizovat a v předposlední a závěrečné minutě se dotáhli na rozdíl jedné branky, na překvapivé srovnání už jim ale nezbyl čas. K bodům českému celku nepomohlo ani sedm gólů nejlepšího střelce utkání Tomáše Čípa.

"Utkání jsme měli pod kontrolou. Možná chyběla trocha sehranosti, trocha štěstí. Na to, že hráči absolutně nejsou sehraní, to byl velmi dobrý výkon. Tomáš Mrkva zachytal fantasticky, v závěru ho podpořil Martin Galia. Jedna branka je opticky možná zkreslující, Rusové vedli i o pět. Ale je pravda, že jsme na ně ještě dokázali kleknout a stáhnout je na minimum. Jsem zklamán, že jsme to nedotáhli do konce," uvedl Trtík.

"Pocity jsou smíšené. Nechci říct, že před zápasem bychom takový výsledek brali, ale nalijme si čistého vína. V takové sestavě, v jaké jsme zde byli, nebyly prognózy před zápasem příznivé. Teď je to těžké. Prohráli jsme o gól, ale víme, proti komu jsme hráli. Víme, že nám chyběla spousta klíčových hráčů," podotkla česká spojka Dominik Solák.

Kvalifikace ME 2022 házenkářů - 3. skupina:

--------

Rusko - ČR 28:27 (14:13)

Sestava a branky ČR: Mrkva, Galia - Hrstka 4/1, Bečvář, Babák 4/1, Číp 7, Vančo, Klíma 5, V. Patzel 2, Solák 2, Užek 3, Gřešek, Piroch, Franc.

Nejvíce branek Ruska: Kosorotov 6/3. Rozhodčí: Erdogan, Özdeniz (oba Tur.). Sedmimetrové hody: 5/4 - 4/2. Vyloučení: 5:1.

Ukrajina - Faerské ostrovy 25:21 (15:13).

Tabulka:

1. Rusko 3 2 1 0 85:82 5 2. Ukrajina 3 1 1 1 80:78 3 3. ČR 1 0 0 1 27:28 0 4. Faerské ostrovy 1 0 0 1 21:25 0