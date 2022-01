Házenkáři Švédska v dramatickém finále Eura udolali obhájce ze Španělska

Budapešť - Švédští házenkáři zvítězili ve finále mistrovství Evropy v Budapešti nad obhájcem trofeje Španělskem 27:26. Dramatický souboj dvou soupeřů českého týmu ze základní skupiny rozhodli až po uplynutí času ze sedmimetrového hodu, který proměnil Niclas Ekberg. K výhře Švédům pomohl 11 zákroky syn českého otce brankář Andreas Palicka. Bronz získali Dánové po vítězství 35:32 po prodloužení nad Francií.

Švédové, úřadující vicemistři světa, získali rekordní páté evropské zlato a první od roku 2002. Upevnili si postavení v čele historické medailové tabulky před druhou Francií, která má na kontě tři nejcennější kovy z ME. Španělé na třetí evropské zlato po sobě nedosáhli, navázali ale na medailové zisky z loňských olympijských her a mistrovství světa, kde vybojovali shodně bronz.

Švédové, kteří v závěrečném utkání základní skupiny po remíze s českou reprezentací o jediný gól postoupili, oplatili Španělsku porážku z úvodní fáze šampionátu. Finále v zaplněné budapešťské hale bylo od úvodu mimořádně vyrovnané a ani jeden z týmů během zápasu neodskočil na více než dvoubrankový rozdíl.

Po obratu v závěru první půle si mírní favorité Španělé v úvodu druhého dějství drželi náskok jednoho až dvou gólů. Švédové ale i díky Palickovi, který dokonce v zápase jednou skóroval a byl vyhlášen hráčem duelu, stav otočili a do koncovky šli s vedením o dvě branky.

Španělé však dvě minuty před koncem po Caňellasově trefě vyrovnali na 26:26 a v poslední minutě dokonce útočili na obrat. Svou šanci ale neproměnili a Švédové po oddychovém času vybojovali tři sekundy před koncem sedmičku, kterou po uplynutí času svým pátým gólem v utkání chladnokrevně proměnil Ekberg.

Úřadující dvojnásobní mistři světa Dánové v repríze olympijského finále udolali v souboji o třetí místo šampiony z Tokia Francouze až po prodloužení. V normální hrací době skončil dramatický zápas 29:29. Seveřané na kontinentálním šampionátu získali první medaili od stříbra z domácího turnaje před osmi lety, Francouzi podruhé za sebou skončili mimo stupně vítězů.

O úspěšné revanši za tokijské finále rozhodli Dánové i bez zraněné hvězdy Mikkela Hansena v úvodu prodloužení, které zahájili třemi góly za sebou, a soupeř už nenašel odpověď. Strůjci dánského úspěchu byli zejména autor 10 gólů Jacob Holm a brankář Niklas Landin.

Český celek byl nejlepším vyřazeným týmem v základní skupině a na turnaji obsadil 13. místo. Svěřenci trenéra Rastislava Trtíka nejprve o dvě branky podlehli Španělsku, poté jasně porazili Bosnu a Hercegovinu a následně remizovali s pozdějším šampionem Švédskem, což jim k postupu dál těsně nestačilo.

"Obsazení finále jen dokládá, jak těžkou skupinu jsme měli. Na druhou stranu je vidět, že kdybychom dali ten jeden gól nebo zákrok navíc, Švédi by nebyli tam, kde jsou. Hlavní fázi jsme mohli hrát my. Umocňuje to každopádně náš výkon a doufám, že na to budeme moci dobře navázat v budoucnu," řekl v nahrávce pro média český brankář Tomáš Mrkva.

Mistrovství Evropy házenkářů v Budapešti:

Finále: Švédsko - Španělsko 27:26 (12:13)

Nejvíce branek: Ekberg 5/4, Bergendahl 5, Wanne 4 - Figueras 6, Gómez 6/4, Tarrafeta 5.

O 3. místo: Dánsko - Francie 35:32 po prodl. (29:29, 13:14).

Konečné pořadí: 1. Švédsko, 2. Španělsko, 3. Dánsko, 4. Francie, 5. Norsko, 6. Island, 7. Německo, 8. Chorvatsko, 9. Rusko, 10. Nizozemsko, 11. Černá Hora, 12. Polsko, 13. ČR, 14. Srbsko, 15. Maďarsko, 16. Slovinsko, 17. Bělorusko, 18. SR, 19. Portugalsko, 20. Rakousko, 21. Litva, 22. Severní Makedonie, 23. Bosna a Hercegovina, 24. Ukrajina.