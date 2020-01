Házenkáři si na ME zopakují souboj z kvalifikace s Běloruskem

Vídeň - Čeští házenkáři v sobotu nastoupí na evropském šampionátu proti Bělorusku k druhému ze čtyř utkání čtvrtfinálové skupiny a po čtvrteční porážce se Španělskem se pokusí získat první body do tabulky. V případě neúspěchu už mohou přijít o naději na postup do semifinále. Reprezentanti si s Běloruskem zopakují souboj z kvalifikace, v níž se soupeřem jednou vyhráli a prohráli.

Český tým má ve Vídni na probíhajícím Euru zatím vyrovnanou bilanci dvou vítězství a porážek. Výhry ze základní skupiny se ale reprezentantům do čtvrtfinálové části nepřenesly a po porážce 25:31 od obhájců titulu Španělů jsou v tabulce bez bodu stejně jako Bělorusko, které ve čtvrtek podlehlo 23:31 Německu.

Skupinu vedou se čtyřmi body Španělé a Chorvaté, po dvou bodech mají Německo a Rakousko. Do semifinále postoupí první dva týmy, celek z třetího místa čeká duel o pátou příčku. Reprezentanti obhajují předloňské šesté místo, jímž vyrovnali historické maximum. Teoreticky stále mají naději i na účast v olympijské kvalifikaci.

Bělorusko je papírově nejlehčím soupeřem ve čtvrtfinálové skupině. V dubnu mu český tým v kvalifikaci doma podlehl 30:31 a pak zvítězil venku 26:24. Na světovém šampionátu v roce 2015 vyhráli reprezentanti na penalty.

"Papírově nejsnadnější soupeř? Já tohle nemám rád. Každý soupeř tady už má prostě svoji kvalitu. Bělorusko je určitě soupeř, který je na naší úrovni. Hráli jsme s ním v kvalifikaci, doma jsme prohráli o gól a tam vyhráli o dva. Očekávám zase vyrovnaný zápas," řekl novinářům jeden z dvojice českých trenérů Jan Filip.

"Je to družstvo na naší úrovni. Takže můžeme očekávat stejná utkání, jako jsme měli ve skupině. Tady už není snadná cesta k bodům. Mají šikovné hráče, hrají v dobrých ligách, prostě umí hrát házenou," dodala česká spojka Pavel Horák, který hrál ještě vloni za běloruský Brest.

Na probíhajícím šampionátu si Bělorusové poradili se Srbskem a Černou Horou a jejich nejlepším střelcem je s 22 góly pivot Arcem Karalek. Svého maxima na Euru východoevropský celek dosáhl osmým místem v roce 1994, na posledních dvou šampionátech skončil desátý.

"Hrají výborně v útoku, mají výborného pivota Karaleka, Kuleše, který je palebná síla z větší vzdálenosti. Mají výborné střeďáky Nikulenkova a Puchovského. Mají jasný systém, který je založený na dobrém pohybu hráčů. Nebezpeční jsou v rychlém rozehrání a třetí vlně. Tahají to přes pravou spojku Šyloviče, tam si na to budeme muset dát pozor. Je to tým, který je nebezpečný ze všech pozic, co se týče útoku," upozornil Filip.

"Máme nějakou představu, jak se proti nim prosadit. Musíme samozřejmě vycházet z naší obrany. Myslím, že zatím tady funguje velice dobře. Budeme k tomu zase potřebovat podporu brankáře a musíme se zlepšit v útoku. Máme nějakou představu, kudy bychom chtěli útočit," dodal Filip.

Zápas s Běloruskem začne v sobotu ve Stadthalle v 16:00. V pondělí český tým změří síly s Chorvatskem a ve středu s Německem.