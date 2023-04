Házenkáři s jistotou postupu zakončili kvalifikaci ME výhrou nad Izraelem

Frýdek-Místek - Čeští házenkáři se rozloučili s úspěšnou kvalifikací o mistrovství Evropy domácí výhrou 27:24 nad Izraelem. Svěřenci španělského trenéra Xaviera Sabatého měli už před závěrečným zápasem jistý postup na šampionát v příštím roce, ve čtyřčlenné skupině obsadili druhé místo za Islandem. Národní tým si dnes ve Frýdku-Místku po celé utkání udržoval těsný náskok, v závěru nastoupil brankářský veterán Martin Galia, který se rozloučil s reprezentační kariérou.

Češi si v šesti zápasech kvalifikace připsali pět vítězství a jedinou porážku na Islandu, který díky lepší vzájemné bilanci skupinu ovládl. Národní tým se na mistrovství Evropy kvalifikoval počtvrté za sebou a poosmé z posledních devíti kontinentálních šampionátů. Soupeře pro závěrečný turnaj, který se uskuteční od 10. do 28. ledna příštího roku v Německu, určí českému celku los v Düsseldorfu 10. května.

Národní tým si už po čtvrtečním vítězství v Estonsku s předstihem zajistil postup na šampionát a proti Izraeli pouze na dálku hrál o teoretickou šanci na první místo ve skupině. Island ale v druhém utkání proti Estonsku podle předpokladů nezaváhal a na Sabatého výběr zbyla druhá příčka, která znamená horší výchozí pozici pro los.

Češi na podzim v Izraeli zvítězili o 10 branek a tentokrát prohrávali jen v samém úvodu 0:1. Poté si v průběhu první půle vytvořili až třígólový náskok a do kabin šli s vedením 15:13. Po změně stran se soupeř, který ještě nikdy nestartoval na velké akci, třikrát dotáhl a srovnal.

Za stavu 22:22 se 10 minut před koncem místo Mrkvy ještě jednou v reprezentačním dresu postavil mezi tyče Galia a díky několika zákrokům prožil vítězné loučení s národním mužstvem. Po zápase se čtyřiačtyřicetiletý brankářský veterán neubránil velkým emocím a slzám dojetí. Šesti góly přispěli k vítězství Stanislav Kašpárek a Matěj Klíma.

"Bylo to speciální utkání z více důvodů. Zaprvé to pořád byl soutěžní zápas, navíc domácí utkání před fantastickými diváky. Tým dokázal vyhrát. Chtěli jsme se zlepšit v obraně, nakonec to bylo docela dobré. Samozřejmě to bylo speciální i tím, že to byl poslední zápas legendy - Martina. Jsem velmi šťastný, že se mohl rozloučit takhle. Přišel do branky za nerozhodného stavu a několika zákroky pomohl k výhře," řekl v nahrávce pro média Sabaté.

"Prožíval jsem celý zápas, čekal jsem na šanci, abych se aspoň dostal do branky. Nakonec jsme se s Tomášem (Mrkvou) domluvili, že konec dochytám já. Rozloučil jsem se, jak jsem chtěl. Na domácí půdě ve svém regionu, ještě vítězně. Splnil se mi sen. Byl jsem naměkko, jednu kapitolu mám za sebou. Nastal pravý čas, už máme lepší kluky," řekl Galia, který už u národního týmu působí jako trenér brankářů. "Kariéru definitivně ještě nekončím. Ještě si zachytám jednu sezonu za Karvinou a uvidíme, co bude dál," dodal.

Kvalifikace mistrovství Evropy 2024 házenkářů - 3. skupina:

Česko - Izrael 27:24 (15:13)

Sestava a branky Česka: Mrkva, Galia - Hrstka 3, Piroch 3, J. Patzel 1, Štěrba 3, Kašpárek 6, Reichl, Babák 2, Trkovský, Vančo 2, Klíma 6, V. Patzel, Solák 1, Rumian, Zeman.

Nejvíce branek Izraele: Turkenitz 6. Rozhodčí: Vešovič, Mitrovič (oba Černá Hora). Sedmimetrové hody: 3/3 - 2/2. Vyloučení: 6:4. Diváci: 2600.

Island - Estonsko 30:23 (17:10).

Konečná tabulka:

1. Island 6 5 0 1 185:136 10 2. Česko 6 5 0 1 160:141 10 3. Estonsko 6 1 0 5 158:187 2 4. Izrael 6 1 0 5 147:186 2