Házenkáři potřebují na Euru porazit neoblíbeného soupeře

Vídeň - Čeští házenkáři v neděli odehrají druhý zápas na mistrovství Evropy, ve kterém se pokusí podruhé po sobě porazit jinak neoblíbeného a téměř osudového soupeře - Severní Makedonii. V pátek na úvod skupiny B ve Vídni reprezentanti prohráli s domácím Rakouskem 29:32, a pokud by opět nebodovali, pravděpodobně by už před posledním utkáním základní fáze ztratili šanci na postup.

Český celek začal Euro porážkou stejně jako předloni v Chorvatsku, kde na úvod utrpěl debakl se Španělskem, ale pak dokráčel k šestému místu a vyrovnal historické maximum. Před dvěma lety ovšem postupovaly ze základní skupiny tři týmy, tentokrát vzhledem k 24 účastníkům jdou dál jen první dva celky. V úterý reprezentanti nastoupí na závěr základní fáze proti Ukrajině, která gólem sekundu před koncem podlehla Severní Makedonii 25:26.

"Myslím, že loňská zkušenost může pomoci, ale situace je jiná. Po tom zápase se Španělskem, který byl špatný, jsme se ptali na všechny otázky. Děláme to dobře, to, co jsme nastavili, funguje to? V tomhle smyslu je teď jiná situace, protože včera ten zápas byl podle mého názoru slušný," řekl novinářům jeden z dvojice českých trenérů Daniel Kubeš.

"Stejné je to v tom, že první zápas jsme prohráli. Ale teď máme možná rozhodující utkání a to prostě musíme zvládnout. Předloni už po tom prvním zápase bylo jasné, že stejně bude rozhodovat poslední utkání s Maďarskem. Myslím, že v silách našeho týmu je Makedonii porazit. Musí se nám to sejít, musíme mít možná i trošku štěstí," dodal Kubeš.

Severní Makedonie je pro český celek nezvykle častý a téměř osudový soupeř. Poslední vzájemný zápas reprezentanti předloni na Euru vyhráli 25:24, jinak ale nemají na balkánský tým dobré vzpomínky. Před osmi lety na Euru prohráli souboj o postup ze skupiny, o dva roky později na dalším kontinentálním šampionátu remizovali 24:24. V roce 2015 je Makedonci připravili o účast na Euru a o rok později zase o mistrovství světa. Téměř ve všech vzájemných duelech soupeři výrazně pomohli rozhodčí.

Češi však už na křivdy nemyslí. "Myslím, že se to týká hlavně těch starších hráčů a ti emoce kontrolují dobře. Myslím, že ani nebudeme ty minulé zápasy v přípravě zmiňovat," podotkl Kubeš.

"Když jsme ještě hráli my, tak jsme měli zase hrozně často Srbsko. To se prostě někdy stane. Mně to přijde děsně zábavné, že zase jeden z rozhodujících zápasů bude proti nim. Je tam nějaká historie, nějaký příběh, o kterém může člověk psát. Těšíme se na to," dodal Kubeš, jehož svěřenci ve Vídni bydlí s Makedonci na stejném hotelu.

Makedonským maximem na Euru je páté místo z roku 2012. Tým už roky táhne devětatřicetiletý kanonýr Kiril Lazarov, který nastřílel Ukrajině osm branek včetně vítězného gólu. "Všichni ví, že Kiril a jeho spolupráce se Stoilovem je vynikající. Ale jakmile člověk z nějakého vlastního systému začne vystupovat, tak to může způsobit problémy někde jinde. Zůstanu u svého systému, nebo budu hrát víc agresivně na Lazarova a otevřu prostor pro někoho jiného? To se člověk musí rozmyslet a udělat správné rozhodnutí," podotkl Kubeš.

Zápas ve vídeňské Stadthalle začne v neděli v 16:00.