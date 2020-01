Házenkáři porazili Severní Makedonii a na Euru poprvé bodovali

Vídeň - Čeští házenkáři v druhém utkání na evropském šampionátu porazili Severní Makedonii 27:25. Reprezentanti si po páteční úvodní prohře s domácím Rakouskem připsali první body v základní skupině B a zvýšili své šance na postup.

Český celek ve Vídni v poločase prohrával 9:11, ale výrazně zlepšeným výkonem po přestávce skóre otočil. Sedmi góly k výhře pomohl Stanislav Kašpárek, vynikající výkon předvedl i brankář Martin Galia. Reprezentanti zdolali Severní Makedonii, která je v posledních letech několikrát porazila i kvůli chybám rozhodčích, podruhé za sebou.

Národní tým uzavře skupinu ve Vídni v úterý proti Ukrajině. Do další fáze turnaje postoupí první dva týmy. Reprezentanti obhajují šesté místo z minulého Eura, kde vyrovnali historické maximum. Letošní šampionát se poprvé v historii hraje ve třech zemích a za účasti 24 týmů.

Na rozdíl od prvního zápasu začal v české brance Galia, naopak v úvodní sestavě znovu chyběl nejlepší střelec minulého Eura Zdráhala. Zatímco v pátek se reprezentanti trápili v obraně, tentokrát jim v první půli před zaplněnou vídeňskou halou, kde měli početní převahu makedonští fanoušci, nefungovala ofenziva.

Po vyrovnaném úvodu a vedení 5:4 v 11. minutě se Čechům zcela přestalo dařit v útoku. Nemohli se prosadit přes organizovanou makedonskou obranu a za více než 14 minut dali jediný gól.

Jen díky skvělým zákrokům brankáře Galii se soupeř, který na úvod šampionátu porazil Ukrajinu 26:25, nedostal do vyššího než dvougólového vedení. Češi šli v poločase do kabin se ztrátou 9:11, po přestávce ale jako by vyběhl na palubovku jiný tým. Reprezentanti šňůrou pěti branek rychle otočili z 10:12 na 15:12.

Na českém obratu se výrazně podílel Kašpárek, který se po změně stran trefil hned šestkrát. V 51. minutě se za stavu 21:18 fenomenálním zákrokem blýskl Galia a vzápětí Zdráhala poslal poprvé v utkání Čechy do čtyřbrankového vedení.

Makedonci však v přesilovce snížili na rozdíl jednoho gólu a Manaskov v 55. minutě srovnal na 22:22. Balkánský celek pak dvakrát zareagoval na českou vedoucí branku. V 58. minutě ale Babák s velkým štěstím posunul stav na 25:24 a na druhé straně selhal z pivota Markovski. Zdráhala poslal Čechy do dvougólového vedení a po snížení necelou půlminutou před koncem z úhlu definitivně rozhodl první trefou na šampionátu Vančo.

Mistrovství Evropy házenkářů ve Vídni

Skupina B:

ČR - Severní Makedonie 27:25 (9:11)

Sestava a branky ČR: Mrkva, Galia - Hrstka 3/2, Bečvář, Jurka, Horák 2, Kašpárek 7, Babák 5, Číp 3, Vančo 1, Zdráhala 5/1, Klíma, Solák, Mubenzem, Zeman 1, Mojžíš.

Nejvíce branek S. Makedonie: Lazarov 11/4, Manaskov 5. Rozhodčí: Kurtagic, Wetterwik (oba Švéd.). Sedmimetrové hody: 4/3 - 4/4. Vyloučení: 6:3. Diváci: 6642.