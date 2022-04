Házenkáři po boji prohráli v Severní Makedonii a na MS neprošli

Skopje - Čeští házenkáři prohráli v odvetném utkání play off kvalifikace mistrovství světa v Severní Makedonii po boji 25:27 a na lednový šampionát nepostoupili. Úvodní vzájemný zápas ve středu ve Zlíně skončil remízou 24:24. Reprezentanti prakticky celé utkání ve Skopje dotahovali, v závěru jim nepomohlo ani několik výborných zákroků brankáře Tomáše Mrkvy.

Český tým nedokázal Severní Makedonii oplatit vyřazení v play off před šesti lety. Národní celek znovu protáhne čekání na účast na světovém šampionátu, kde se naposledy představil v roce 2015 v Kataru. Španělskému trenérovi Xavieru Sabatému nevyšly premiérové zápasy na lavičce české reprezentace, u které po lednovém Euru nahradil Rastislava Trtíka.

"Měli jsme své šance. Oproti prvnímu zápasu jsme se opravdu zlepšili. Oba týmy jsou velmi vyrovnané, Makedonie nebyla lepší. Bylo to těsné, dvojzápas rozhodly detaily. Teď jsme zklamaní, vyřazení je těžké, ale je to sport. Musíme pokračovat v práci dál," řekl ve svazové nahrávce Sabaté.

"Samozřejmě jsme doufali, že si z prvního zápasu odneseme lepší výsledek. Bylo by to lepší, ale dotáhli jsme to na remízu a věděli jsme, že šanci máme. Dnes jsme to dokázali, ale v klíčových momentech jsme se bohužel sráželi sami. Je to velká škoda. Věděli jsme, že na Makedonce máme," litovala spojka Tomáš Babák.

Český tým ve středečním domácím zápase prohrával až o sedm branek, nakonec ale vydřel remízu, která ho reálně udržela ve hře o postup. Sabatého svěřenci měli v odvetě před bouřlivou kulisou téměř sedmi tisícovek diváků ve Skopje navrch jen v úvodu. Číp v sedmé minutě z trháku upravil na 4:2 pro hosty, Makedonci ale reagovali šňůrou pěti branek a vedení už nepustili.

Český celek musel v dalším průběhu neustále dotahovat a do kabin šel se ztrátou 12:14. Po 10 minutách druhého dějství Makedonci, kteří obsadili na lednovém Euru až 22. místo, odskočili na 20:16 a Sabaté si vzal oddychový čas. Jeho svěřenci pak snížili na rozdíl dvou branek a i díky zákrokům gólmana Mrkvy stále "živili" naději na vyrovnání.

Hosté neproměnili několik jasných šancí, přesto v závěru útočili na remízu, která by jim při vyšším počtu vstřelených branek než doma stačila k postupu. V 57. minutě se Češi za stavu 25:24 pro domácí ubránili při oslabení, následný útok ale nezakončili. Taleski po oddychovém čase zvýšil na rozdíl dvou branek a i když pak ještě Babák snížil, poslední slovo měl po sedmimetrovém hodu se štěstím Kuzmanovski. Nejlepší střelec zápasu zaznamenal devět gólů.

"Celý zápas jsme doháněli manko o několik gólů. Především v druhé půli jsme se vždy dotáhli na gól a mohli jít na remízu, ale neproměnili jsme. Bohužel nám pak vždy odskočili a to nás hrozně sráželo. Chybělo trošku klidu. Asi na nás padla tíha okamžiku, věděli jsme, o co hrajeme. Měli jsme v hlavách takovou brzdu. Trenér je kvalitní, nemůže ovlivnit, že nedáme jasné šance," uvedl Babák.

"Přijeli jsme sem odehrát výborný zápas a zvítězit. Jsem hrdý na všechny kluky, všichni tam nechali vše. Musíme se zlepšit v jasných situacích, které jsme neproměňovali. To jsou klíčové momenty," poznamenal Sabaté.

Los mistrovství světa v Polsku a Švédsku se uskuteční 2. července v Katovicích. Český celek si na druhé velké akci po sobě nezahraje. Nenaváže na lednové vystoupení na evropském šampionátu, kde v základní skupině potrápil pozdější finalisty Švédsko a Španělsko.

Severní Makedonie - ČR 27:25 (14:12)

Sestava a branky ČR: Mrkva, Mizera - Hrstka 5, Piroch 5, Choleva, Kašpárek 2, Babák 4, Číp 1, Petrovský 1, Vančo, Havran, Klíma 1, V. Patzel 4, Užek 1, Zeman 1, Franc.

Nejvíce branek Makedonie: Kuzmanovski 9, Taleski 6. Rozhodčí: Santos, Fonseca (oba Portug.). Sedmimetrové hody: 6/5 - 3/3. Vyloučení: 5:3. Diváci: 6963 (vyprodáno). První zápas: 24:24, postoupila Makedonie.