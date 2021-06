Házenkáři Plzně vyhráli rozhodující finále v Karviné a získali český titul

Karviná - Házenkáři Plzně se podruhé za sebou stali českými mistry. Západočeši v rozhodujícím pátém finále play off extraligy zvítězili v Karviné 27:23 a sérii na tři výhry ovládli v poměru 3:2. Talent rozhodl už v prvním poločase, po němž vedl o sedm branek. Sedmi góly přispěl k plzeňskému vítězství Milan Škvařil.

Fotogalerie

Plzeňští navázali na triumf z předloňského finále, v němž porazili rovněž Karvinou. O rok dříve se naopak radovali Slezané. Vloni se soutěž kvůli pandemii koronaviru nedohrála. Plzeň získala od rozdělení federace sedmý titul, nejúspěšnějším týmem v samostatné historii zůstává s 11 prvenstvími Karviná.

"Nebyli jsme naivní, nemysleli jsme si, že zápas dotáhneme do suverénního vítězství. Karviná je prostě obrovsky dobrý tým a bylo nám jasné, že udělá vše pro to, aby se na nás dotáhla. Vytvořili si speciální formaci na obranu a útok, ale my na to naštěstí dokázali zareagovat," řekl v České televizi plzeňský trenér Petr Štochl.

Západočeši měli k titulu velmi blízko už v domácím čtvrtém finále, v němž ještě pět minut před koncem vedli o tři góly, ale nakonec z posledního útoku prohráli o branku. Karvinští psychologickou výhodu z předchozího utkání nijak nevyužili a před bouřlivou kulisou v hale, kam po rozvolnění opatření proti koronaviru mohl omezený počet fanoušků, od začátku ztráceli.

Slezané se potýkali s řadou technických chyb a jejich manko narůstalo. V 17. minutě poslal Tonar Plzeň ze sedmičky do tříbrankového vedení a Škvařil v závěru poločasu upravil už na 15:8 pro Talent. Se sedmibrankovým náskokem také šli hosté v přestávce do kabin.

"Jeli jsme sem dobře naladěni. Hráli jsme po cestě karty, ty nám vycházely. Takže jsme měli dobrou náladu a věřili jsme si, což jsme ukázali v prvním poločase," uvedl Škvařil. "Utekl nám jeden poločas, ale zároveň ten nejdůležitější. Nezvládli jsme první půli a to dnes rozhodlo," dodal se sedmi brankami nejlepší karvinský střelec utkání Dominik Solák

Na rozdíl od předchozích čtyř finálových zápasů, které dvakrát skončily o gól a dvakrát po remíze došly až k sedmimetrovým hodům, byl rozhodující souboj dlouho nečekaně jednoznačný. Hned po přestávce Plzeňští odskočili už do devítibrankového vedení a zdálo se, že je definitivně rozhodnuto.

Karvinští ale začali hrát vabank a závěr ještě pořádně zdramatizovali. Pomohlo jim k tomu i to, že měli o tři přesilovky více a hostům po řadě oslabení trochu docházely síly.

V 56. minutě snížil Užek už na rozdíl pouhých dvou gólů, což se následně povedlo i nejlepšímu domácímu střelci Solákovi. Dvě a půl minuty před koncem ale na opačné straně při signalizované pasivitě prostřelil z dálky brankáře Marjanoviče Douda a v poslední minutě stvrdil plzeňský titul Šindelář.

"Po nepovedeném prvním poločase jsme už hráli trochu vabank, už to bylo takové harakiri. Převládá zklamání, ale celkově za sezonu se nemáme za co stydět," uvedl Solák. "V druhém poločase nám trochu docházely síly. Ale nějak jsme to uváleli a titul si zasloužíme," dodal Škvařil.

Finále play off házenkářské extraligy mužů - 5. zápas: HCB Karviná - Talent tým Plzeňského kraje 23:27 (9:16) Nejvíce branek: Solák 7/3, Nedoma 5, Mlotek 3 - Škvařil 7, Šindelář 6, Stehlík 3, Vinkelhöfer 3/1. Rozhodčí: Baďura, Ondogrecula. Sedmimetrové hody: 6/4 - 4/2. Vyloučení: 4:7. Diváci: omezený počet. Konečný stav série: 2:3. Konečné pořadí: 1. Plzeň, 2. Karviná, 3. Dukla Praha, 4. Lovosice, 5. Zubří, 6. Kopřivnice, 7. Jičín, 8. Frýdek-Místek, 9. Brno, 10. Hranice, 11. Nové Veselí, 12. Maloměřice.