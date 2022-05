Házenkáři Plzně si po výhře 26:25 nad Karvinou vynutili pátý finálový zápas

Plzeň - Obhájci titulu z Plzně v dnešním čtvrtém finále extraligy házenkářů porazili Karvinou 26:25 a vyrovnali stav série na 2:2 na zápasy. O titulu rozhodne nedělní pátý duel v hale slezského celku.

Lepší vstup do zápasu měla Karviná, která se rychle ujala vedení 4:0. Domácí poté sice dokázali srovnat, avšak hosté si vzali náskok zpět a první poločas vyhráli 14:12.

V úvodu druhé půle Karviná zvýšila na 16:13, ale poté Plzeň zlepšila obranu, několik skvělých zákroků přidal brankář Filip Herajt. Domácí vyrovnali na 16:16 a postupně přebrali aktivitu.

"První poločas mi absolutně nevyšel, takže jsem rád, že ve druhém jsem klukům trochu pomohl," řekl Herajt v rozhovoru pro Českou televizi.

Ve 27. minutě se obhájci titulu ujali vedení 24:22 a náskok udrželi i v dramatickém závěru. Rozhodčí po zmatcích v posledních vteřinách vrátili čas o šest sekund a karvinský Dominik Solák nebezpečně vystřelil, ale Herajt míč vyrazil.

"Bylo to těžké, hráli jsme v oslabení a oni nastoupili v sedmi. Vím, že Dominik má tuhle střelu rád, ale naštěstí jsem na ni dosáhl, ale ona by stejně šla do břevna," uvedl plzeňský brankář.

"Akce vyšla tak, jak měla, jen jsem to nedal. Věřil jsem, že to tady můžeme zvládnout, ale po dobrém začátku jsme měli ve druhé půli hluchou pasáž, nedali jsme góly a domácí se dostali do laufu," řekl Solák.

Plzeň potvrdila, že ve finále zatím vítězí výhradně domácí týmy. V aktuálním play off navíc i ve třetí sérii dokázala za nepříznivého stavu 1:2 na zápasy odvrátit vyřazení a vynutila si pátý rozhodující zápas.

"Možná je to naše slabost. Už ve čtvrtfinále i semifinále jsme prohrávali a otočili jsme to. Snad už se nám to v budoucnu stávat nebude. Ale věřím, že to zase zvládneme a v neděli v Karviné vyhrajeme," prohlásil Herajt.

Finále play off házenkářské extraligy mužů - 4. zápas:

Talent tým Plzeňského kraje - Karviná 26:25 (12:14)

Nejvíce branek: Škvařil 8, Stehlík 5, Vinkelhöfer 5/4 - V. Patzel 9/4, Solák 7, Sobol a Růža po 2. Stav série: 2:2.

O 3. místo - 4. zápas:

Dukla Praha - Zubří 28:24 (15:9)

Nejvíce branek: Březina 6, Krušberský 5, Blecha 4 - Dobeš 8, Mořkovský 4, Bechný 2/2, Dokoupil, Mika a Palát po 2. Stav série: 2:2.