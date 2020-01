Házenkáři neobhájili šesté místo, podle trenérů se ale posunuli

Vídeň - Přestože čeští házenkáři na evropském šampionátu neobhájili šesté místo a skončili dvanáctí, trenéři Daniel Kubeš a Jan Filip viděli ve hře oproti předloňskému mistrovství posun. Tým ale podle nich postrádá vyspělost a zkušenosti, proto nezvládal vyhrávat vyrovnané zápasy. Je jim jasné, že reprezentanti musejí působit v kvalitnějších klubech.

"Není fér to srovnávat (s předloňským Eurem), na turnaji v Chorvatsku nám sedlo všechno. Nepodařilo se nám to, že bychom se zbláznili a jeli na vítězné vlně, kterou jsme měli v Chorvatsku. Ale myslím, že herně jsme se posunuli. I když co se týče výsledku, tak se to neukázalo. Určitě jsme se zlepšili v obraně, to je bez debaty. I v určitých situacích má naše hra lepší strukturu," řekl novinářům Kubeš.

"Ten tým je navíc jiný, jsou tu jiní hráči. Jsme o něco mladší, chyběl nám třeba Honza Landa. A že u toho není Kája, to je taky jedna věc, která na to měla vliv. I když neříkám, že velký," připomněl Kubeš fakt, že oproti předloňskému Euru u týmu už nebyl manažer Karel Nocar.

Reprezentanti na evropském šampionátu, kterého se prvně zúčastnilo 24 týmů, postoupili ze základní skupiny, ve čtvrtfinálové fázi ale prohráli všechny čtyři zápasy. Turnaj opustili s bilancí dvou výher a pěti porážek.

"Je hrozně těžká otázka, jak přijmout to 12. místo. Dánsko a Francie skončily za námi, tak je to obrázek házené? Těžko. Na druhou stranu jsme si určitě přáli v té hlavní skupině vyhrát nějaký zápas. A to se nám nepodařilo. To, že jsme v další skupině žádný zápas nevyhráli, je asi realita. Na druhou stranu to, že jsme na Euru a že jsme podruhé za sebou postoupili ze základní skupiny, není náhoda," uvedl Kubeš.

"V našich silách bylo, abychom dva zápasy v té hlavní skupině byli schopni vyhrát. Měli jsme velmi dobré fáze, kluci bojovali a nechali tam vše. Ale pak uděláme vždy chyby, které nás srážejí. Potom i ty výsledky dopadly, jak dopadly," dodal Filip.

Český tým na turnaji prohrál nejvíce o šest branek s obhájci titulu Španěly, v ostatních zápasech držel se soupeři krok, ale nezvládal koncovky. Podle trenérů to bylo nezkušeností s vrcholnou úrovní.

"Chybí nám určitá herní vyspělost. Chyby pramení z toho, že situace, které vznikají, pro nás nejsou známé. To se dá odstranit jen tím, že kluci budou sbírat zkušenosti. A to nebude stačit jen tady v národním týmu, oni je musí sbírat každý den nebo týden," řekl Kubeš.

Podle trenérů hráči potřebují působit v kvalitních klubech. "Je nemožné, aby když se jednou za rok setkají na vrcholných akcích s tímhle způsobem hry, v ní mohli uspět. Kluci se s tím musí setkávat pravidelně. Doufáme, že se jim podaří dostat do takových soutěží, kde jsou ty situace stejné," řekl Kubeš.

"Za poslední roky se nám podařilo zapracovávat mladé hráče, ale to neznamená, že to budou táhnout. Druhý krok je, že ti hráči musí jít co nejdřív ven, aby hráli v kvalitních soutěžích. A teprve třetí krok je, že by se mohli stát oporami reprezentace," doplnil Filip.

Tým na turnaji drželi nejstarší hráči - defenzivní opora Pavel Horák, nejlepší střelec Ondřej Zdráhala a brankář Martin Galia. "Podle mě všichni tři zahráli výborný turnaj. Jsou nejstarší a pořád tým táhli. Pro nás by to byla obrovská ztráta, i kdyby jen jeden z nich skončil," řekl Kubeš.

Na jaře bude tým v kvalifikaci bojovat o účast na světovém šampionátu v příštím roce. "To je stabilně náš cíl. Pokud se nám podaří stabilně se kvalifikovat na tahle mistrovství, ta šance, že se kluci dostanou do lepších soutěží, je vyšší. Je to taky trochu souboj s časem. Ta další kvalifikace je pro nás velmi důležitá," dodal Kubeš.