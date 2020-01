Házenkáři na úvod čtvrtfinálové skupiny nastoupí proti Španělsku

Vídeň - Čeští házenkáři na evropském šampionátu po postupu ze základní části vstoupí ve čtvrtek do šestičlenné čtvrtfinálové skupiny ve Vídni. Na úvod změří síly s obhájcem trofeje a aktuálně největším favoritem turnaje Španělskem a pokusí se napravit debakl 15:32 z posledního vzájemného duelu na úvod předloňského Eura.

Reprezentanti prošli do čtvrtfinálové fáze z druhého místa v základní skupině spolu s vítězným Rakouskem a nepřenesli si ani bod. Vedle Španělska budou dalšími soupeři českého celku ve Vídni Bělorusko, Chorvatsko a Německo. Druhá čtvrtfinálová skupina se hraje v Malmö a do semifinále postoupí první dva týmy z obou tabulek. Reprezentanti obhajují předloňské šesté místo, jímž vyrovnali historické maximum.

"Pokusíme se soupeře prostě překvapit a porazit je. Půjdeme do toho se stejnými předsevzetími, která jsme měli v základní skupině a která nás zdobí. Prostě vůle po vítězství, velké emoce a to, že kluci fantasticky drží pospolu," řekl novinářům jeden z dvojice českých trenérů Daniel Kubeš, jehož svěřenci ve vídeňské základní skupině prohráli s Rakouskem a pak porazili Severní Makedonii a Ukrajinu.

"Španělsko známe, s Běloruskem jsme se potkali v kvalifikaci. Německo je vždy pro nás zvláštní soupeř díky tomu, že tam vždy hrálo hodně Čechů. Také s nimi jsme se utkali na minulém Euru, to samé s Chorvatskem. Jsou to týmy, které známe, možná je to trošku výhoda," uvedl Kubeš.

Češi věří, že se Španělskem uhrají mnohem lepší výsledek než předloni v úvodním duelu Eura, na němž pak došli až k šestému místu. Vysokou porážku utrpěli i ve vzájemném duelu před deseti lety.

"Rozhodně nechceme, aby se opakovalo to, co se stalo před dvěma lety. Určitě musíme dobře vstoupit do zápasu, to bude hrát největší roli. Od první minuty musíme hrát na 120 procent, nevynechat ani sekundu, protože Španělé jsou vynikající tým," uvedla česká spojka Dieudonné Mubenzem.

"Uvidí se, jaký je ten rozdíl. Ale určitě je to velká výzva. Určitě se nám nepodaří oproti předloňsku změnit všechno. Pokusíme se hráče upozornit, jakých situací by se měli vyvarovat. Celkem často nastává situace, kdy způsob španělské obrany přivádí hráče s míčem pod velký tlak. Toho se budeme snažit vyvarovat," dodal Kubeš.

Španělé vyhráli s přehledem všechny tři zápasy základní skupiny C. Se 102 góly se pyšní nejlepším útokem na turnaji, mezi první patnáctkou kanonýrů ale nemají zastoupení. O pozici nejlepšího týmového střelce se dělí s 11 brankami Alex Dujšebajev, Fernández a Maqueda.

"Španělsko zatím tady na turnaji mělo vynikající výsledky, základní skupinou prošli úplně hladce. Pro mě je favoritem naší skupiny. Týmy měly hlavně s jejich obranou veliké problémy. Pro hráče, kteří nemají možnost konfrontace na mezinárodní úrovni, je takový zápas skvělá škola," uvedl Kubeš.

"Každý zápas proti takovému soupeři je jen výhra a v zásadě je jedno, jakým způsobem nebo výsledkem to skončí, pokud se budeme držet toho, co je naše hlavní síla - jít v každém zápase na hranici naší výkonnosti a někdy za ni," dodal Kubeš.

Zápas se Španělskem začne ve Vídni ve čtvrtek v 16:00.