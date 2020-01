Házenkáři na úvod čtvrtfinálové skupiny na ME podlehli Španělsku

Vídeň - Čeští házenkáři na evropském šampionátu na senzaci nedosáhli a na úvod čtvrtfinálové skupiny ve Vídni prohráli s obhájcem titulu Španělskem 25:31. Jihoevropský tým od začátku potvrzoval roli favorita, v pauze vedl o pět branek a po změně stran náskok ještě zvýšil. Osm gólů dal nejlepší střelec zápasu Ondřej Zdráhala.

Českému celku nevyšla odveta za debakl 15:32 z předchozího vzájemného duelu na úvod předloňského Eura, kde tým šestým místem vyrovnal historické maximum.

"Šli jsme do zápasu s tím, že zkusíme dosáhnout na senzaci. Věřili jsme, že udržíme zápas otevřený trochu déle. Ale dosáhli jsme cíle, s kterým jsme do utkání šli - hrát na maximální úrovni našeho výkonu. Chvílemi to nestačilo, ale našim hráčům tahle zkušenost pomůže. Před dvěma lety jsme s nimi prohráli o 17, dnes o šest," uvedl na tiskové konferenci jeden z dvojice českých trenérů Daniel Kubeš.

Reprezentanti, kteří prošli do čtvrtfinálové fáze kontinentálního šampionátu podruhé za sebou, mají po čtyřech zápasech ve Vídni vyrovnanou bilanci dvou vítězství a dvou porážek. Výhry nad Severní Makedonií a Ukrajinou se jim však do nadstavbové skupiny nezapočítávaly a ve čtvrtfinálové části jsou zatím bez bodu.

V sobotu změří národní tým síly s Běloruskem, dalšími dvěma soupeři budou Chorvatsko a Německo. Do semifinále postoupí první dva celky ze skupiny.

Úvodní duel ve čtvrtfinálové skupině ve Vídni sledoval za českou lavičkou bývalý reprezentační kapitán Filip Jícha, který momentálně vede slavný německý Kiel.

Trenéři Jan Filip s Kubešem udělali změnu mezi tyčemi a Galiu, který výrazně přispěl k předchozím dvěma výhrám, nahradili Mrkvou. Tah jim vyšel a třicetiletý gólman si jen za první půli připsal devět zákroků, v předchozím průběhu Eura přitom úspěšně zasáhl jen jednou.

"(Nepovedený) první zápas jsem hodil za hlavu, tady se hraje každý druhý den. Jel jsem prostě dál. Paket obrana, gólman dnes fungoval. Samozřejmě byly tam i zákroky z trháků, ale kluci makali skvěle, takže mi tu práci i ulehčili," uvedl Mrkva.

V polovině prvního poločasu Mrkva chytil sedmičku i následnou dorážku. Jeho tým také díky tomu po pěkné kombinaci a Čípově gólu smazal tříbrankové manko a srovnal na 7:7. Španělé však rychle získali náskok zpět. Reprezentanti v posledních šesti minutách úvodního dějství neskórovali a favorit do pauzy odskočil na 14:9. Národní tým dal potřetí za sebou na Euru za první půli jen devět branek.

Po přestávce favorit rychle získal už šestigólové vedení. Pak sice Španělé skoro pět minut neskórovali a Zdráhala ze sedmičky snížil na 17:20, ale vzápětí poněkolikáté kontroverzně zasáhli do hry švýcarští rozhodčí, kteří byli po celý zápas přísnější na český tým.

"Nevím, jestli si mohu stěžovat na rozhodčí. Zkazili jsme si to sami tím, že jsme udělali technické chyby a neproměnili šance. Kdybychom je tlačili až do konce, možná by pak rozhodčí k nám byli vstřícní. Ale klíč k úspěchu je neotáčet se na rozhodčí," podotkl Zdráhala.

Sudí reprezentanty v krátkém sledu dvakrát poslali do dvojnásobného oslabení a Španělé v přesilovce sérií gólů přes celé hřiště do prázdné branky definitivně rozhodli.

"Do stavu 17:20 tam sice byly chyby, ale zápas byl emočně otevřený. Ale pak přišlo několik vyloučení a góly do prázdné branky. Oni jsou tak vyspělí, že potrestají každou malou chybu. To byl konečný zlom v tom zápase. To byla naše chyba, to zlomí každého," řekl Kubeš.

Od stavu 19:24 inkasovali Češi pětkrát po sobě a v 53. minutě ztráceli už deset gólů. V závěru dokázali skóre už jen zkorigovat. I tak uhráli se Španělskem dosud nejlepší výsledek ze všech týmů na turnaji, v základní skupině obhájce titulu pokaždé zvítězil nejméně o sedm branek.

ČR - Španělsko 25:31 (9:14)

Sestava a branky ČR: Mrkva, Galia - Hrstka 1, Bečvář 4, Jurka, Horák 1, Kašpárek 6, Babák 1, Číp 2, Šlachta, Vančo 1, Zdráhala 8/3, Solák, Mubenzem, Zeman, Mojžíš 1.

Nejvíce branek Španělska: Fernández, A. Dujšebajev oba 5. Rozhodčí: Brunner, Salah (oba Švýc.). Sedmimetrové hody: 3/3 - 3/1. Vyloučení: 6:4. Diváci: 3986.

18:15 Chorvatsko - Rakousko,

20:30 Bělorusko - Německo.

Tabulka:

1. Španělsko 2 2 0 0 64:51 4 2. Chorvatsko 1 1 0 0 31:23 2 3. Rakousko 1 1 0 0 32:29 2 4. Německo 1 0 0 1 26:33 0 5. Bělorusko 1 0 0 1 23:31 0 6. ČR 2 0 0 2 54:63 0