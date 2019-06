Házenkáři ještě nemají jistou účast na ME, získat ji mohou dnes

Praha - Čeští házenkáři navzdory původním informacím ještě nemají stoprocentně jistou účast na lednovém mistrovství Evropy. Reprezentanti stále mohou ve své kvalifikační skupině skončit mimo postupová první dvě místa a nemusí se vejít ani mezi čtyři nejlepší celky z třetích míst, které se na šampionát rovněž dostanou. Musela by však nastat jen velmi nepravděpodobná shoda řady dalších výsledků. Definitivní jistotu postupu může český tým získat dnes večer.

Svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše uhráli v pěti z šesti duelů čtyřčlenné 5. kvalifikační skupiny čtyři výhry a s osmi body vedou tabulku o dva body před druhým Běloruskem a třetí Bosnou a Hercegovinou. Poslední Finsko je bez bodu a naděje na postup. V závěrečném zápase skupiny reprezentace v neděli v Ostravě přivítá Bosnu.

Podle původních informací už měli mít čeští hráči minimálně jistotu, že se dostanou mezi čtyři nejlepší týmy z třetích míst, které doprovodí na šampionát postupující z prvních dvou míst každé z osmi skupin.

Evropská házenkářská federace však pro určení pořadí celků na třetích příčkách započítává pouze výsledky s prvním a druhým týmem skupiny. Reprezentanti by tak odečítali čtyři body ze dvou vítězných zápasů s Finskem a v tabulce třetích týmů by ještě neměli úplně jistý postup.

Definitivu mohou Češi získat dnes večer, pokud se aspoň ve dvou ze tří skupin 6, 7 a 8 vyvine situace podle papírových předpokladů. V takovém případě už by reprezentanti měli jistotu, že se dostanou mezi první čtyři týmy z třetích míst. Ve 2. a 4. skupině už totiž nemůže třetí celek po odečtu zápasů s posledním týmem dosáhnout na čtyři body.

I pokud by reprezentanti po večerním programu ještě nezískali jistotu postupu z třetího místa, stále by měli k účasti na šampionátu velmi blízko. K udržení druhé příčky by jim stačilo neprohrát doma s Bosnou o více než sedm branek, v takovém případě by při očekávané výhře Běloruska nad Finskem obsadili v minitabulce tří týmů druhé místo.

K udržení první pozice si může český celek dovolit s Bosnou prohrát o jeden gól, případně o dva, pokud zároveň vstřelí aspoň 35 branek. Prvenství ve skupině znamená zařazení do prvních dvou výkonnostních košů při losování šampionátu, které se uskuteční 28. června ve Vídni. Na turnaji, jehož hostiteli budou Norsko, Švédsko a Rakousko, se poprvé představí 24 týmů.

Český celek nechce před nedělním duelem s Bosnou příliš kalkulovat. "Chceme Bosnu doma porazit a skupinu vyhrát," uvedl kouč Filip.