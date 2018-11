Londýn - Kolečkové křeslo fyzika Stephena Hawkinga bylo vydraženi prostřednictvím on-line aukce za 296.750 liber (8,8 milionu Kč) a strojopis jeho dizertační práci za 585.000 liber (17,4 milionu Kč). Informovala o tom agentura AP s odvoláním na aukční síň Christie's.

Peníze utržené z prodeje Hawkingova kolečkového křesla z 80. let poputují na konto jeho nadace a na výzkum neurodegenerativních onemocnění. Původně se odhadovalo, že cena křesla by mohla vystoupat na 15.000 liber (446.000 Kč).

Strojopis fyzikovy dizertační práce Properties of Expanding Universes (Vlastnosti rozšiřujících se vesmírů), kterou obhájil v roce 1965 na univerzitě v Cambridgi, také několikanásobně překonala předdražební odhad.

Jde o jednu z pěti známých kopií tohoto kosmologického pojednání, které se před dvěma lety stalo hitem internetu - tehdy univerzita dizertaci zveřejnila v on-line archivu závěrečných prací, což k jejímu stažení využily miliony lidí.

Hawkingovi byla ve věku 22 let diagnostikována amyotrofická laterální skleróza, kvůli níž byl několik desítek let téměř zcela ochrnutý. Prvotní prognózy mu dávaly jen několik let života, ale nakonec zemřel letos ve věku 76 let.

Vedle černých děr se zaměřil na vznik vesmíru či velký třesk. Své znalosti předával i široké veřejnosti, vysoce ceněná je především jeho populárně vědecká publikace Stručná historie času.

Dvaadvacet předmětů spojených s životem výjimečného vědce Christie's dražila v on-line aukci, kde se prodávaly i další položky spojené s velkými osobnostmi světové vědy jako byli Isaac Newton, Albert Einstein či Charles Darwin. Dražba začala 31. října a skončila dnes.