Havlova knihovna zahájí transatlantické dialogy, Havel má cenu in memoriam

Praha - Česká a slovenská transatlantická cena pro osobnost, která výrazně přispěla ke svobodě a demokracii ve střední Evropě, bude udělena 15. června v Bratislavě Václavu Havlovi in memoriam. Cenu, kterou udělují společně organizace Jagello 2000 a Globsec, převezme na slavnostní večeři konference Globsec 2021 ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Na konferenci se jako nový projekt knihovny uskuteční Transatlantické dialogy Václava Havla. ČTK o tom dnes informovala Knihovna Václava Havla.

Mezi dosavadní laureáty ceny patří Madeleine Albrightová, bývalá americká ministryně zahraničí, Carl Bildt, bývalý premiér a ministr zahraničí Švédska, či Anders Fogh Rasmussen, generální tajemník NATO a bývalý dánský premiér.

Organizátoři konference Globsec už dříve uvedli, že Havel dostane cenu za přínos k podpoře demokracie a transatlantického spojenectví. Spolu s Havlem bude oceněn i vysloužilý americký generál John Allen. Loni zmíněnou cenu na Globsecu dostal bývalý český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a běloruská opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská.

Letošní ročník konference Globsec bude od 15. do 17. června. S úvodním projevem na konferenci vystoupí slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a prostřednictvím videozdravice papež František, který by měl podle zatím nepotvrzených informací v září navštívit Slovensko. Konference Globsec se zúčastní 800 hostů včetně politiků a diplomatů z vícero zemí, mezi nimi by měli být podle dřívějších informací český premiér Andrej Babiš a zahraničí Jakub Kulhánek.

V Bratislavě se také 16. června uskuteční první Transatlantické dialogy Václava Havla. Tento nový projekt Knihovny Václava Havla se opírá o přínos českého myslitele a státníka k politické, duchovní a kulturní sounáležitosti euroatlantické civilizace na obou březích Atlantiku a bude představovat protějšek Evropských dialogů Václava Havla, které se konají již sedmým rokem. Transatlantické dialogy Václava Havla bude Knihovna organizovat v několika tematických okruzích ve spolupráci s dalšími nevládními institucemi v Evropě a Severní Americe.

První dialogy se ve spolupráci s organizací Globsec zaměří na téma hrozeb, které pro transatlantickou bezpečnost představuje současné Rusko, uvedla dnes Knihovna Václava Havla. V diskusi nazvané Ruská výzva: Kudy teď (The Russia Challenge –Where to Now?) vystoupí Andrej Kortunov, generální ředitel ruské Rady pro mezinárodní vztahy, Andrew Weiss, viceprezident Carnegieho nadace pro mezinárodní mír, Alena Kudzková, ředitelka Politického institutu Globsec, Elena Lazarová, ředitelka odboru vnější politiky Evropského parlamentu, a Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla.

Příští Transatlantické dialogy Václava Havla na téma lidských práv a demokratické transformace se budou konat ve spolupráci s organizací FORUM 2000 na její podzimní konferenci v Praze v říjnu tohoto roku.