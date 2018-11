Tábor - Pavla Havlíková obsadila na cyklokrosovém Světovém poháru v Táboře deváté místo, Kateřina Nash dojela desátá. Zvítězila Lucinda Brandová z Nizozemska. Jakub Ťoupalík dojel v závodě juniorů čtvrtý.

Obě zkušené Češky Nash s Havlíkovou se po prvním z pěti kol pohybovaly na konci první desítky, ale jen pár sekund za špičkou. Jenže Nash ve druhém kole při výjezdu na mez, kde měla řada závodnic velký problém už během prvního okruhu, uklouzla a ztratila mnoho cenných sekund.

Z průběžné šesté příčky se Nash, která skončila na úvod letošního seriálu SP v americkém Waterloo třetí, rázem propadla mimo první desítku. Nakonec ji v cíli uzavírala, když těsně před ní v tříčlenném spurtu o osmou příčku finišovala Havlíková.

"Byl to pěkný závod. Nedostala jsem se tam dopředu v prvním kole, v tom druhém přišel rozhodující moment, kdy jsem dojížděla čelní skupinu. Na té mezi jsme se tam zasekaly a nemohla jsem tam prostě vylézt. Měla jsem naběhanou svou stopu, jenže v té někdo byl, tak jsem to vzala prostředkem. Ale nedalo se to vyběhnout," popsala novinářům zásadní moment Nash.

Brandová triumfovala s pětisekundovým náskokem před krajankou Annemarií Worstovou, o další vteřinu zpět zůstala Italka Alice Maria Arzuffiová. Na 16. místě skončila Jana Czeczinkarová.

Mezi juniory se vedle Jakuba Ťoupalíka vešli do první desítky ještě další tři čeští jezdci. Sedmý skončil Jan Zatloukal, za ním se seřadili Pavel Bittner a Tomáš Ježek. Vyhrál Belgičan Witse Meeussen, druhý byl šestnáctiletý syn krosového velikána Svena Nyse Thibau.

Ťoupalík dorazil do cíle jen pět sekund za vítězem a těsně prohrál souboj o třetí příčku. "Jsem spokojený. Čtvrté místo na Světovém poháru musím brát s ohledem na to, jak to bylo celý závod vyrovnané. Jezdilo nás tam jednu chvíli osm," řekl Ťoupalík.

Ježek se znovu vešel do desítky, jako se mu to podařilo již před necelým měsícem, kdy vybojoval bronz v Bernu. "Myslel jsem na víc," netajil přesto zklamání. "Moc mi závod nesedl technicky, nesedí mi příliš ten zmrzlý povrch," uvedl Ježek.

V závodě mužů do 23 let obsadil 12. příčku Josef Jelínek. Při neúčasti mistra světa Eliho Iserbyta z Belgie, který kvůli zdravotním potížím nestartoval, vyhrál hlavní favorit Brit Thomas Pidcock. Jelínek měl na vítěze manko minutu a půl.

"Odstartoval jsem podle představ, ale když jsme přijeli na louku, tak si přede mnou ustlali dva borci, čímž mě zablokovali a bylo po nadějích. Nezmatkoval jsem a říkal si, že zkusím jet, co to dá. Doufal jsem, že přední skupina bude taktizovat a já se na ni dotáhnu. Ale pak mi strašně ujeli," litoval Jelínek.

Vrcholem programu bude závod elitní mužské kategorie od 15 hodin.

Ťoupalík: Čtvrté místo v tak vyrovnaném závodě beru

Sedmnáctiletý cyklokrosař Jakub Ťoupalík využil znalostí trati v Táboře, kam se dnes vrátil Světový pohár po pěti letech, a dosáhl v závodě juniorů na čtvrté místo. Po velmi povedeném představení mohl litovat jen pádu ve druhé polovině závodu, který ho stál až příliš mnoho sil. A ty mu chyběly v závěrečném boji o pódium.

"Jsem spokojený. Čtvrté místo na Světovém poháru musím určitě brát s ohledem na to, jak to bylo celý závod vyrovnané. Jezdilo nás tam jednu chvíli osm. Škoda toho pádu, stál mě hodně sil. Byl jsem pak takový pobouchaný, ztrácel jsem hodně v technice, ale čtvrté místo beru," řekl Ťoupalík novinářům.

Mladší bratr dvaadvacetiletého Adama, který už v kariéře dosáhl na světový bronz mezi juniory (2013) a stříbro ve třiadvacítce (2016), byl vidět v průběhu celého závodu. Hned po startu vyrazil dopředu a užíval si vedoucí pozici. Byl sice dostižen, přesto nadále ve hře. Závěr měl ale nejlepší Belgičan Witse Meeussen.

Ťoupalík skončil těsně pod pódiem poté, co ho udržel za zády Němec Tom Lindner. V tu chvíli se dost možná projevily následky pádu. "Asi dvě kola před cílem jsem spadl v jedné z těch pasáží ve vracečce. Odskočil nám tam malý (Thibau) Nijs, pak se to strašně natáhlo a už nebylo moc sil," přiznal Ťoupalík.

Právě návrat do čela po pádu stál až příliš mnoho energie. "Těžko říct, zda právě ten pád byl rozhodující chvílí, proč nejsem do trojky. Dojížděl jsem to tady po silnici. V cíli jsem byl skoro nejsilnější z té skupiny, vždycky jsem si je dojel, ale stálo mě to ve výsledku tolik sil, že už jsem pak prostě neměl z čeho brát," litoval Ťoupalík.

Dalo se z jeho pohledu udělat v závěru něco jinak? "Chtěl jsem do toho spurtu jít z čelní pozice, to je tady určitě výhodnější. Ale Němec už mě nepustil a nebylo, kde ho předjet. Určitě jsem byl dneska silný. Myslím, že na bednu by to bylo, ale co se dá dělat," doplnil Ťoupalík.

Hodně mu v jeho boji na zmrzlé trati při návratu do závodu pomohli fanoušci. "Byli vážně skvělí a strašně jim děkuju," vzkázal Ťoupalík.

Výsledky Světového poháru v cyklokrosu v Táboře

Ženy (14,7 km): 1. Brandová 40:19, 2. Worstová (obě Niz.) -5, 3. Arzuffiová (It.) -6, 4. Van Loyová (Belg.), 5. Betsemaová (Niz.) obě -7, 6. Cantová (Belg.) -13, ...9. Havlíková -48, 10. Nash -49, 16. Czeczinkarová -1:20, 37. Ungermanová -3:15, 39. Mišoňová -3:34, 41. Bajgerová -3:49, 43. Švihálková -4:09, 44. Janů -4:20, 46. Vaníčková -4:48, Vernerová nedokončila (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 9 závodů): 1. Vosová (Niz.) 225 bodů, 2. Cantová 207, 3. Van Loyová 198, 4. Keoughová (USA) 184, 5. Richardsová (Brit.) 166, 6. Lechnerová (It.) 161, ...8. Nash 155, 25. Havlíková 84, 35. Czeczinkarová 52, 48. Štěpánová 37, 65. Ungermanová 21, 69. Bajgerová 16.

Muži do 23 let (20,5 km): 1. Pidcock (Brit.) 51:31, 2. Dorigoni (It.), 3. Benoist (Fr.) oba -11, ...12. Jelínek -1:32, 18. Vaníček -2:08, 19. Kopecký -2:21, 20. Říman -2:23, 23. Mayer -3:24, 24. Tomášek -3:49, 25. Bakus -4:04, 26. Hula -4:19, 27. Kunášek -4:51, 28. Arlt, 29. Schierl oba -4:54, 36. Čech (všichni ČR) -1 kolo.

Junioři (14,7 km): 1. Meeussen 38:29, 2. Nys (oba Belg.) -4, 3. Lindner (Něm.), 4. J. Ťoupalík oba -5, ...7. Zatloukal -29, 8. Bittner -35, 9. Ježek -42, 13. Šulc -1:04, 27. Žvak -1:41, 32. Kučera -1:57, 34. Daněk -2:13, 36. J. Hník -2:24, 38. Camrda -2:43, 41. Pechout -3:02, 46. Hladík (všichni ČR) -3:59.

