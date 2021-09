Havlíčkův Brod si dnes připomíná 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského

Havlíčkův Brod - Havlíčkův Brod si dnes připomíná 200 let od narození novináře a literáta Karla Havlíčka Borovského. Město oslavy propojilo s Dnem evropského dědictví, při kterém se otevírá i řada památek. Mnohé z nich jsou spjaté s Havlíčkem, který v Brodě strávil část života. Představitelé města spisovatele uctili u jeho pomníku v parku Budoucnost, večer oslavy završí videomapping věnovaný i ostatním pomníkům vztyčeným na Havlíčkovu počest. Jeden z nich je i v americkém Chicagu. ČTK to řekli mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová a ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Michal Kamp.

Havlíčkova socha stojí mimo jiné v Jičíně, Duchcově nebo v Prostějově. V Chicagu byla postavená v roce 1911. Odhalili ho tamní sokolové. "Je to symbolika viditelná na podobě sochy - zvednutá ruka, podoba vzdoru. Lidé si do toho rádi projektují jakési hrdinství - on proti všem, on si stojí za svými názory a je ochoten za ně umřít," řekl Kamp.

Havlíček je podle něho jednou z nejvíce připomínaných českých osobností, což se odráží i na počtu ulic či náměstí po něm pojmenovaných. Konkurovat mu může podle Kampa jen Jan Hus. Novinář je připomínaný i pomocí plaket na domech, ve kterých pobýval nebo sochami. "Minimálně do roku 1935 je statistika, které se držím. Po roce 1935 už jich (soch) mnoho nevyrostlo, ale existuje jich okolo 25. V Chicagu stojí dodnes, byť na jiném místě," řekl Kamp.

Obliba Havlíčka podle Kampa souvisí i s tím, jak dokázaly jednotlivé režimy jeho postoje upravovat vlastní ideologii. Pro nacisty byl odpůrcem Židů, i když podle Kampa naopak chtěl, aby se emancipovali jako svébytný národ. Komunisté zase využívali jeho panslavismu k potvrzení spojení se Sovětským svazem, aniž by přiznali, že po cestě do Ruska Havlíček zjistil, že pro Rusko znamená panslavismus jen spojení Slovanů pod ruskou nadvládu. "Vrátil se s představou, že to není cesta, která je správná," řekl Kamp.

Mezi účinkujícími dnešních oslav je mimo jiné Městská hudba Františka Kmocha Kolín. Kmochova hudba podle Kampa hrála už při slavnostech na počest Havlíčka na konci 19. století nebo na pohřbu Havlíčkovy matky Josefíny v roce 1884. Lidé si mohou prohlédnout místa spojená s Havlíčkem včetně klášterního kostela, který navštěvoval jako student, Štáflovu baštu, kde byly pořádané jeho výstavy, nebo hřbitov, na kterém jsou pochovaní Havlíčkovi příbuzní.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod má ve svých sbírka asi 7000 předmětů se vztahem k Havlíčkovi. Část z nich představí od 15. října výstavou Havlíček v našich životech.

Karel Havlíček Borovský (1821 - 1856) v tehdejším Německém Brodě pobýval několikrát, nejprve během svých gymnaziálních let, později po návratu z Ruska nebo krátce po návratu z Brixenu. Od roku 1872 je na Havlíčkově domě plaketa s novinářovou podobiznou a v roce 1924 byla v parku Budoucnost postavena jeho socha vytvořená Bohumilem Kafkou. Bronzová socha na svém místě vydržela do roku 1943, skončila ve skladišti kovů. "Sokl byl úplně zdevastován, protože pořád připomínal Havlíčkův odvoz, sice na Maniny a ne do Brixenu, ale pořád tam po něm něco zbylo, takže byl rozmetán," řekl Kamp. Znovu byl pomník vztyčený v roce 1946.

Od říjnu 1945 nese město oficiálně název Havlíčkův Brod. Na oslavy spojené s letošním výročím si havlíčkobrodská radnice vyčlenila v rozpočtu milion korun.