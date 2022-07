Havlíčková vyřadila krajanku Palicovou a je na Prague Open ve 2. kole

Praha - Vítězka juniorského Roland Garros Lucie Havlíčková postoupila na Prague Open do druhého kola a připsala si první vítězství na okruhu WTA. Sedmnáctiletá tenistka porazila na tvrdém povrchu ve Stromovce o rok starší krajanku Barboru Palicovou 6:2, 7:6. Dál jde také nasazená pětka Alizé Cornetová z Francie, která přehrála Rusku Anastasii Zacharovovou 6:2, 6:3.

"Za to vítězství jsem ráda. Je to moje první výhra na turnaji WTA a moc si jí cením. Výhra na Roland Garros mi dodala hodně sebevědomí a pomáhá mi v těžkých momentech, že si člověk vzpomene na to, co tam zahrál a dokázal," řekla na pozápasové tiskové konferenci Havlíčková.

Tenistka z Prahy, které patří ve světovém žebříčku až 787. místo, prolomila v prvním setu třikrát servis soupeřky. Sadu získala při čtvrtém setbolu. Osmnáctiletá Palicová, jež vyřadila v kvalifikaci bývalou světovou dvanáctku Yaninu Wickmayerovou, ale ve druhém setu duel zdramatizovala. Šla do vedení 3:0, pak sice o náskok přišla, ale po dalším brejku vedla ještě 4:3. Havlíčková ale výsledek otočila.

V desáté hře bylo utkání na chvíli přerušeno kvůli nevolnosti jednoho z podavačů míčků. Havlíčková tou dobou ještě nevyužila dva mečboly, v následném tie-breaku ale za stavu 6:5 třetí možnost na ukončení zápasu zužitkovala. "Na začátku jsem byla hodně nervózní a na konci také. Zvláště, když jsem si to nedohrála u dvou mečbolů za stavu 5:4. O to víc si vážím, že jsem to i přesto zvládla dotáhnout," dodala Havlíčková.

Do akce dnes půjde z českých tenistek také Dominika Šalková, která vyzve Švýcarku Ylenou In-Albonovou, či Linda Nosková, jež bude čelit kvalifikantce Natalii Vichljancevové z Ruska. Jako poslední nastoupí úřadující šampionka a nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Vítězka loňského Roland Garros vyzve Rusku Annu Blinkovovou.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Havlíčková - Palicová (obě ČR) 6:2, 7:6 (7:5), Cornetová (5-Fr.) - Zacharovová (Rus.) 6:2, 6:3, Tomovová (Bulh.) - Snigurová (Ukr.) 6:4, 6:2.