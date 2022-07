Havlíčková si šla zápas s Kontaveitovou užít a věří, že jí zkušenosti pomůžou

Praha - Jako velkou zkušenost zhodnotila sedmnáctiletá tenistka Lucie Havlíčková duel 2. kola Livesport Prague Open proti světové dvojce Anett Kontaveitové. Sedmnáctiletá vítězka letošního juniorského Roland Garros s estonskou favoritkou prohrála 4:6, 3:6, věří ale, že jí i takový zápas pomůže v dalším vývoji kariéry. Vychutnávala si také ovace domácího publika.

"Musím říct, že mi tolik lidí ještě po prohře negratulovalo. To je novinka," řekla s úsměvem na tiskové konferenci Havlíčková. "Dojmy ze zápasu jsou samozřejmě dobré. Mrzí mě, že jsem prohrála, ale vyhrát by bylo nesmírně těžké. V podstatě to bylo až nemožné. Ze zápasu si beru jen to nejlepší," doplnila talentovaná tenistka.

Svěřenkyni trenéra Lukáše Dlouhého dělí v žebříčku WTA od Kontaveitové propastných 785 míst, přesto s ní sehrála bojovné utkání. V prvním setu přišla o servis jen jednou, ve druhém vedla 3:2. Poté ale Estonka čtyřmi hrami za sebou strhla výsledek na svoji stranu. "Hráčky jako ona hrají samozřejmě o něco rychleji a hlídají si důležité momenty. Anett nedělala žádné zbytečné chyby a je vidět, že je v hlavě vyspělejší a zkušenější," uvedla Havlíčková.

Porážka ji mrzela, do utkání šla ale hlavně s myšlenkou si ho užít. Podobnou radu jí dali také rodiče. "Proto jsem prakticky od začátku necítila žádnou nervozitu a šla tam uvolněná," podotkla sedmnáctiletá hráčka.

Před zápasem jí popřál úspěch také Radek Štěpánek, s kterým se zná prostřednictvím společného kondičního trenéra Marka Všetíčka. "Ano, Radek mi občas také nějakou radu přihodí," doplnila Havlíčková.

Porovnávat duel s úspěchem na juniorském Roland Garros ale příliš nechtěla. Právě proto, že se jednalo o dvě úplně odlišné zkušenosti. "Na Roland Garros to bylo přeci jen jiné. Tam už jsem cítila nějaký tlak a mohla se vnímat víc jako favorit. Tady jsem si to šla užít, kdežto ve Francii jsem šla vyloženě vyhrát," řekla 787. hráčka světa.

Věří proto, že jí zkušenosti ze zápasu se světovou dvojkou dají hodně i do budoucna. "Pokud si z toho člověk vezme, co má, může ho to samozřejmě hodně posunout," dodala hráčka TK Sparta Praha, která startovala v Praze na divokou kartu a připsala si zde v prvním kole premiérový triumf na okruhu WTA.