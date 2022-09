Havlíčková po finálové prohře ve dvouhře získala na US Open deblový titul

Česká tenistka Lucie Havlíčková ve finále juniorské dvouhry na US Open, 10. září 2022.

Česká tenistka Lucie Havlíčková ve finále juniorské dvouhry na US Open, 10. září 2022. ČTK/AP/Matt Rourke

New York - Sedmnáctiletá tenistka Lucie Havlíčková získala na US Open juniorský titul ve čtyřhře a vynahradila si zklamání z předchozí finálové porážky ve dvouhře. Alespoň z poloviny tak zopakovala svůj červnový úspěch z Roland Garros, kde triumfovala v obou soutěžích a získala double. V New Yorku uspěla ve finále čtyřhry s Ruskou Dianou Šnajderovou.

Ve finále dvouhry prohrála Havlíčková na betonových dvorcích ve Flushing Meadows s Alexandrou Ealaovou z Filipín 2:6, 4:6. Česká juniorka držela v úvodu finále krok, od stavu 2:2 však prohrála čtyři gamy za sebou a první set ztratila. Ve druhé sadě přišla ze začátku o podání, brejk ale ihned soupeřce oplatila. O porážce české tenistky rozhodla devátá hra, kdy Havlíčková přišla znovu o servis. Ealaová poté duel dopodávala.

Spolu se Šnajderovou, s níž Havlíčková vytvořila první nasazený pár, pak porazily německou dvojici Carolina Kuhlová, Ella Seidelová 6:3, 6:2. V Paříži triumfovala Havlíčková v deblu po boku jiné české tenistky Sáry Bejlek.

Smíšenou čtyřhru vyhráli Australané Peers se Sandersovou

Australští tenisté John Peers a Storm Sandersová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open. Francouzko-belgickou dvojici Edouard Roger-Vasselin, Kirsten Flipkensová porazili v dnešním finále po obratu 4:6, 6:4, 10:7. Připsali si první společný grandslamový triumf v kariéře.

Osmadvacetiletá Sandersová ve finále "turnaje velké čtyřky" debutovala. O šest let starší Peers před pěti lety zvítězil v mužském deblu na Australian Open. Oba získali první grandslamový titul ze smíšené čtyřhry v kariéře.

Peers uspěl v mixu také vloni na olympijských hrách v Tokiu, kde po boku bývalé světové jedničky Ashleigh Bartyové získal bronzovou medaili. Šestadvacetiletá Bartyová ukončila letos v březnu kariéru.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů)

Ženy:

Dvouhra - finále:

Šwiateková (1-Pol.) - Džábirová (5-Tun.) 6:2, 7:6 (7:5).

Smíšená čtyřhra - finále:

Sandersová, Peers (4-Austr.) - Flipkensová, Roger-Vasselin (Belg./Fr.) 4:6, 6:4, 10:7.

Junioři:

Dvouhra - finále:

Landaluce (5-Šp.) - Bailly (2-Belg.) 7:6 (7:3), 5:7, 6:2.

Čtyřhra - finále:

Baris, Basavareddy (8-USA) - Dietrich, Prado Angelo (Švýc./Bol.) 6:1, 6:1.

Juniorky:

Dvouhra - finále:

Ealaová (10-Fil.) - Havlíčková (2-ČR) 6:2, 6:4.

Čtyřhra - finále:

Havlíčková, Šnajderová (1-ČR/Rus.) - Kuhlová, Seidelová (Něm.) 6:3, 6:2.