Havlíčková ovládla juniorku Roland Garros

Paříž - Česká tenistka Lucie Havlíčková vyhrála juniorské Roland Garros. V dnešním finále porazila dvakrát 6:3 Solanu Sierraovou z Argentiny a navázala na loňský titul krajanky Lindy Noskové.

Havlíčková proti nenasazené soupeřce potvrdila roli turnajové devítky a se Sierraovou si poradila za 74 minut. Sedmnáctiletá tenistka TK Sparta Praha si připsala první úspěch na grandslamu a French Open ovládla jako pátá Češka v historii.

"Je to úžasné, ještě zpracovávám všechny emoce. Je toho hodně co vstřebávat. I když jsem tu strávila na kurtu snad milion hodin, protože jsem hrála kromě dneška snad vždy třísetové zápasy, cítím se skvěle," uvedla Havlíčková na tiskové konferenci.

Proti Sierraové čekala těžký duel. Sedmnáctiletá Argentinka předtím vyřadila Brendu Fruhvirtovou nebo Nikolu Bartůňkovou. "Moje taktika byla jít na kurt a užít si to. Sierru jsem neznala a neviděla jsem ji tu hrát. Ptala jsem se i ostatních českých holek, které s ní hrály. Čekala jsem těžký zápas, znovu na tři sety a připravovala se na to. Hrála jsem ale dobře, rychle a vyplatilo se to. Nakonec to bylo jen na dva sety," doplnila Havlíčková.

Jako jedna z prvních jí gratulovala dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová. "Juchuuu Lucie! Moc ti gratuluji k titulu na Roland Garros. Sleduji, jak v TK Sparta makáš a mám z tebe radost," napsala na twitteru.

Nosková loni ukončila 44 let dlouhé čekání na titul z dvouhry juniorek, kterou před ní naposledy vyhrála Hana Mandlíková. V roce 1975 na pařížské antuce triumfovala Regina Maršíková a v roce 1972 Renáta Tomanová.

"Je skvělé být součástí historie, ale stále je to jen začátek. Doufám, že větší úspěchy ještě přijdou. Třeba titul na turnaji WTA nebo něco takového," usmála se Havlíčková.

V Paříži může přidat také titul ve čtyřhře. Ve finále spolu se Sárou Bejlek, kterou vyřadila v semifinále singlu, nastoupí proti česko-švýcarské dvojici Nikola Bartůňková, Céline Naefová.

Šwiateková může v Paříži získat druhý titul i 35. výhru po sobě

Polská tenistka a světová jednička Iga Šwiateková zaútočí v sobotním finále Roland Garros na svůj druhý grandslamový titul a v případě 35. vítězství za sebou vyrovná dosavadní rekord Venus Williamsové. Předloňská vítězka z Paříže vyzve finálovou debutantku, osmnáctiletou Američanku Cori Gauffovou, která zatím na turnaji neztratila ani set a vedle dvouhry nastoupí i do finále čtyřhry. Rozhodující zápas o pohár Suzanne Leglenové začne v 15 hodin SEČ.

Jednadvacetiletá Šwiateková bude ve finále favoritkou. Před startem Roland Garros vyhrála pět turnajů WTA po sobě a triumfovala i v posledních osmi finálových duelech, do nichž se probojovala. Na pařížské antuce ztratila jen jeden set, a to v osmifinále proti Čeng Čchin-wen z Číny. V semifinále vyprovodila Darju Kasatkinovou 6:2, 6:1 a už teď má neotřesitelnou pozici v čele světového žebříčku.

"Snažím se k těmto rozhodujícím zápasům přistupovat jako ke všem jiným. Je to stresující a vím to. Chci ale pokračovat ve své hře. Uvědomuji si také, že i mé soupeřky jsou občas nervózní, takže se snažím pracovat i s tím nepropadat panice z vlastního stresu," citovala Šwiatekovou agentura Reuters.

Pokud by rodačka z Varšavy vyhrála i ve finále, vyrovnala by 35. triumfem za sebou rekord Venus Williamsové z roku 2000. Více výher v řadě už v tomto století nikdo jiný nezískal. "Pomáhá mi, když vím, jak jsem se sem dostala a v čem jsou mé silné stránky. Vše je o nastavení mysli a přípravě před zápasem," doplnila Šwiateková, která před Paříží uspěla také v Římě, Stutgartu, Miami, Indian Wells a Dauhá. Naposledy prohrála v únoru v Dubaji s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.

Proti Gauffové zatím Šwiateková vyhrála oba vzájemné zápasy. Jak vloni na antuce v Římě, tak letos na tvrdém povrchu v Miami proti ní neztratila ani set. Jenže Gauffová prožívá zatím životní turnaj. Vedle premiérového postupu do finále dvouhry si zahraje s krajankou Jessicou Pegulaovou rozhodující duel o titul také ve čtyřhře a může napodobit loňský double Barbory Krejčíkové.

"Do utkání nastoupím s tím, že nemám co ztratit. To ona (Šwiateková) je papírovou favoritkou," uvedla Gauffová. "Myslím, že když do toho půjdu bez tlaku, budu hrát svůj nejlepší tenis. Ve finále grandslamu se už může stát cokoliv," doplnila osmnáctiletá rodačka z Atlanty, jež se stala třetí nejmladší grandslamovou finalistkou v tomto století a první od Rusky Marie Šarapovové ve Wimbledonu v roce 2004.

Velkou bitvu předvídá i osmnáctinásobná grandslamová šampionka Chris Evertová. "Pro mě je Gauffová jedinou hráčkou, která nyní může Šwiatekovou porazit. Je to tenistka s velkou palebnou silou a tvrdým podáním," řekla Evertová.

V případě druhého titulu na Roland Garros v kariéře bude mít Šwiateková v pondělním aktualizovaném žebříčku WTA takřka dvojnásobný počet bodů než druhá Anett Kontaveitová z Estonska. Gauffová má už nyní jistotu posunu z 23. na 13. místo. V případě premiérového grandslamového titulu by si polepšila ještě o pět příček výše a byla by poprvé v kariéře v první desítce.

Vítězka dvouhry si připíše na konto 2,2 milionu eur (zhruba 54,3 milionu korun), poražená finalistka získá polovinu.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionu eur) Juniorky: Dvouhra - finále: Havlíčková (9-ČR) - Sierraová (Arg.) 6:3, 6:3.