Havlíčková má na US Open šanci získat po Paříži další juniorský double

New York - Sedmnáctiletá tenistka Lucie Havlíčková může stejně jako na Roland Garros v Paříži získat double mezi juniorkami i na US Open. Poté, co vyřadila v semifinále dvouhry Rusku Dianu Šnajderovou ve dvou setech, se stejnou hráčkou si vybojovala deblové finále.

"Je to skvělý pocit, jsem ráda, že jsem to zvládla. Nebyl to pro mě lehký zápas. Je neuvěřitelné, že jsem znovu ve finále, a teď už chybí jen ten poslední krůček, který je samozřejmě strašně těžký. Ale je to blízko," řekla Havlíčková Radiožurnálu.

V singlu je na grandslamu v New Yorku turnajovou dvojkou, se Šnajderovou tvoří nejvýše nasazený pár. V semifinále přehrály turnajové trojky Liv Hovdeovou z USA a Taylah Prestonovou z Austrálie 6:1 a 7:6.

"Diana je velmi kvalitní hráčka. Před rokem a půl jsem hrozně dostala, když jsem s ní hrála. Jsme spolu v pohodě, rozumíme si na kurtu. První zápas jsme celý prosmály a pomalu jsme si ani nevšimly, že jsme na kurtu," dodala česká tenistka, jež po úspěšném grandslamu v Paříži Wimbledon vynechala.

Finále juniorské dvouhry mezi Havlíčkovou a Alexandrou Ealaovou z Filipín je na programu od 18:00 SELČ, deblové zhruba o tři hodiny později. V něm po boku Šnajderové bude čelit německé dvojici Carolina Kuhlová, Ella Seidelová.

Na pařížském grandslamu v červnu triumfovala Havlíčková ve čtyřhře s jinou českou tenistkou Sárou Bejlek.