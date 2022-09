Havlíčková má na US Open šanci získat po Paříži další juniorský double

New York - Sedmnáctiletá tenistka Lucie Havlíčková může stejně jako na Roland Garros v Paříži získat double mezi juniorkami i na US Open. Poté, co vyřadila v semifinále dvouhry Rusku Dianou Šnajderovou ve dvou setech, se stejnou hráčkou si vybojovala deblové finále.

V singlu je Havlíčková na grandslamu v New Yorku turnajovou dvojkou, se Šnajderovou tvoří nejvýše nasazený pár. V semifinále přehrály turnajové trojky Liv Hovdeovou z USA a Taylah Prestonovou z Austrálie 6:1 a 7:6.

Finále juniorské dvouhry mezi Havlíčkovou a Alexandrou Ealaovou z Filipín je na programu od 18:00 SELČ, deblové zhruba o tři hodiny později. V něm po boku Šnajderové bude čelit německé dvojici Carolina Kuhlová, Ella Seidelová.

Na pařížském grandslamu v červnu triumfovala Havlíčková ve čtyřhře s jinou českou tenistkou Sárou Bejlek.