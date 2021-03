Havlíček: Zavedení častějšího testování není jisté, nejdřív by bylo od 12. dubna

Praha - Častější testování ve firmách se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) nezavede dříve než od 12. dubna. Je stále ale otázkou, zda se tak vůbec stane. Některé firmy by to podle něho nezvládly. Vláda téma na dnešním zasedání neřešila. Havlíček to řekl po jednání kabinetu novinářům.

Ve firmách, úřadech i dalších veřejných institucích nyní platí povinnost zaměstnanců podrobit se testu na koronavirus jednou za sedm dní. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby testy byly povinné jednou za pět dní.

Před zasedáním vlády změnu frekvence testování probírali s Havlíčkem ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO). Tématem by se podle Havlíčka měl v úterý zabývat vládní výbor pro zdravotní rizika. Tento i příští týden jsou kvůli velikonočním svátkům krátké, zavedení nové povinnosti by tak nebylo možné, uvedl dále Havlíček. Doplnil, že se navíc ještě vyhodnocuje třetí kolo testování, aby si vláda ověřila, jak proces funguje.

Svaz průmyslu a dopravy ČR dnes zveřejnil nový průzkum mezi firmami, který ukázal, že podíl pozitivních záchytů koronaviru klesá. Zatímco v prvním kole činil 0,77 procenta, ve druhém týdnu testování byl 0,61 procenta a ve třetím kole dosáhl 0,44 procenta. Podle člena představenstva Svazu dopravy Miroslava Paláta se podle časopisu Science potvrdilo, že i testování jednou týdně má velmi výrazný dopad na snížení infekční nálože v populaci.

Svaz průmyslu dnes také upozornil, že stát stále nezajistil dostatečné kapacity na potvrzovací PCR testy ve chvíli, kdy má pracovník pozitivní antigenní test. Čekací doba činí v průměru dva dny, ale některé firmy hlásí i tři až čtyři dny, uvedl Palát.

Povinné testování se týká soukromého i veřejného sektoru. Postupně by testy měly pravidelně podle ministra Havlíčka podstupovat až čtyři miliony lidí, až půl milionu pracovníků týdně. Vláda minulý týden do procesu zapojila i firmy do deseti pracovníků, neziskové organizace a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). První kolo testů musejí zvládnout do 6. dubna.