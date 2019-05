Praha - Stát by měl v budoucnu zakázat prodej veškerého zboží, které se bude nabízet s rozdílnou kvalitou ve stejném obale. Ministerstvo průmyslu a obchodu předloží návrh novely zákona, kterým se připojí k návrhu ministerstva zemědělství, jež chce tuto praktiku zakázat u prodeje potravin pod pokutou 50 milionů korun. Výše pokuty, která bude u zbytku zboží, zatím není vyjednaná, řekl dnes po jednání s obchodními řetězci ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) dodal, že zatím není v silách ČR donutit nadnárodní výrobce, aby dodávali na všechny evropské trhy stejné zboží.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) minulý týden informoval o tom, že jeho úřad předloží novelu zákona o potravinách, podle níž bude na český trh zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny dodávané na trh v jiném členském státě, pokud budou mít odlišné složení nebo vlastnosti. Nyní by měly podle Babiše předložit legislativní návrhy i samy obchodní řetězce k novele, kterou bude předkládat Havlíčkův resort. Oba návrhy by se tak měly projednávat najednou. Další schůzku se zástupci řetězců už nad konkrétní legislativní úpravou by chtěl mít Babiš zhruba do deseti dnů.

Podle Havlíčka navíc ministerstvo zvažuje novelizaci zákona o významné tržní síle, přikázalo by se jí lokálním distributorům, aby dovolili nákup zboží českým obchodníkům i u svých mateřských společností v zahraničí.

Zástupci řetězců dnes přišli na jednání s výzvou, ve které mimo jiné uvádějí, že by si přáli ještě větší změny evropské legislativy. Mimo jiné chtějí připravit návrh povinnosti pro všechny výrobce, aby museli zveřejňovat na digitální celoevropské platformě složení všech verzí svých výrobků. "Taková databáze umožní jednoduchou veřejnou kontrolu toho, které potravinářské či drogistické koncerny vyrábějí různé verze jedné značky, a bude možno porovnat, zda občané střední a východní Evropy mají k dispozici stejně kvalitní výrobky jako zákazníci v západní Evropě," navrhují obchodníci.

Český stát těmito kroky reaguje na hlasování europarlamentu. Poslanci schválili v polovině dubna směrnici, která má chránit spotřebitele před zavádějícími a nekalými praktikami zejména v on-line prostředí. K požadovanému zákazu dvojí kvality výrobků ale nevede, což čeští europoslanci kritizovali.