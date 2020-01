Havlíček začne dopravu řídit v pátek, fúze úřadů budí rozpaky

Praha - Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) se v pátek ujme funkce ministra dopravy. Nahradí Vladimíra Kremlíka (za ANO), kterého se premiér Andrej Babiš (ANO) rozhodl v pondělí vyměnit kvůli kvůli kritizované zakázce na informační systém pro elektronické dálniční známky. Havlíček bude vedle dopravy současně řídit i ministerstvo průmyslu a obchodu. Vedení obou resortů jedním ministrem je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) trvalé řešení směřující k jejich sloučení, zatímco opozice mluví o personální vyprahlosti a výhrady má i vládní ČSSD a komunisté, kteří menšinový kabinet tolerují. Babiš si umí představit i fúzi dalších ministerstev, taková změna ale podle něj není ve stávající politické situaci možná. Šéf SFDI Hořelica i náměstek Čoček chtějí jednat s Havlíčkem.

Babiš nenavrhl, aby Havlíček resort vedl dočasně do jmenování plnohodnotného ministra, ale funkce by se měl ujmout nastálo. Změna může podle něj být základem fúze ministerstev dopravy a průmyslu, případně i ministerstva pro místní rozvoj. Logiku by podle předsedy vlády mělo i spojení ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví.

"To, že máme tolik ministerstev, je proto, že máme poměrný parlamentní systém. Kdybychom měli většinový, dovolím si říci, že bychom možná mohli mít o čtyři ministry méně. Kdysi jsme měli ministerstvo hospodářství a asi politici měli málo míst, tak z toho udělali tři ministerstva. Klidně by místo tří mohlo být jedno," řekl dnes Babiš. Vyžadovalo by to ale změnu kompetenčního zákona a širší politickou shodu, což ani podle premiéra nyní není reálné.

Havlíček dnes ČTK řekl, že resorty dopravy a průmyslu mají spoustu průsečíků, je proto možné oba řídit zároveň a jejich agendu sbližovat do eventuálního spojení. Oborové asociace upozorňují, že Havlíček bude velmi vytížen. Sám vicepremiér to připouští také, v agendě ministerstva dopravy týkající se silniční dopravy a železnic je podle něj hodně aktivní i Babiš.

Pokud Havlíček bude zastávat dvě ministerské funkce, změní se poměr hlasů ve vládě. Ústavní právník Jan Kysela ČTK řekl, že Havlíček v takovém případě bude disponovat na vládě jen jedním hlasem. ANO nyní má ve vládě deset hlasů a ČSSD pět, po jmenování Havlíčka bude tedy poměr 9:5.

Vládní ČSSD i komunisté by upřednostňovali, aby Havlíček nebyl až do příštích voleb současně ministrem průmyslu a obchodu i dopravy. Sociální demokracie by mohla toto téma otevřít na zasedání koaliční rady. Také šéf KSČM Vojtěch Filip chce o záležitosti jednat s premiérem, jmenování Havlíčka považuje za přechodné. Obě strany se staví i proti sloučení obou ministerstev.

Nynější personální výměnu i úvahy o fúzi ministerstev kritizovala opozice. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný řekl, že Kremlík sice manažersky selhal u zakázky na informační systém pro elektronické dálniční známky, odpovědnost ale nese premiér, který si ho vybral. Nominace Havlíčka podle Výborného svědčí o personálním vyprázdnění a nouzi ANO o kompetentní lidi. Šéf STAN Vít Rakušan připomněl, že návrh na pespektivní spojení resortů dopravy a průmyslu přišel ve stejný den, kdy kabinet odmítl návrh STAN na sloučení ministerstev zemědělství a životního prostředí.

Analytici připouštějí, že sloučení ministerstev dopravy a průmyslu dává smysl, nepřinesla by ale výrazné finanční úspory a ani by nezúžila agendu obou úřadů, která je dána zákonnými úpravami.

Zakázka na informační systém a e-shop s elektronickými dálničními známkami, která stála Kremlíka ministerské křeslo, má vyjít na 401 milionů korun. Podle odborníků i politiků je výrazně předražená, navíc nevzešla z otevřeného tendru. Organizátoři takzvaného hackathonu, při němž vývojáři ve vymezeném čase hledají řešení konkrétního problému, chtějí příští pondělí nabídnout státu zdarma vytvořený a spuštěný e-shop s dálničními známkami. Během víkendu jej chtějí naprogramovat, informoval dnes organizátor akce, podnikatel Tomáš Vondráček.

Zadavatel zakázky, Státní fond dopravní infrastruktury, ale zvolené řešení hájí a poukazuje na nutnost vytvořit části podléhající utajení. Podle Babiše by se měla zrušit a vypsat znovu, také Havlíček hledá podle svých slov legální způsob, jak ji zastavit. Elektronické známky mají fungovat už od příštího roku.

Šéf SFDI Hořelica i náměstek Čoček chtějí jednat s Havlíčkem

Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyněk Hořelica chce co nejdříve seznámit budoucího ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) se situací kolem zakázky na IT systém k elektronickým dálničním známkám. Až poté podle něho nový ministr rozhodne o dalším postupu. Šéf fondu to dnes řekl ČTK. Stejně chce postupovat i první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček.

Hořelicu i Čočka v pondělí vyzval k odstoupení premiér Adndrej Babiš (ANO). Podle něj byla zakázka špatně zorganizována a měla by být zrušena. Kvůli zakázce už Babiš odvolal ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO).

Zakázku na dodávku a provoz IT systému k elektronickým dálničním známkám, který bude zahrnovat mimo jiné e-shop či mobilní aplikaci, dostala společnost Asseco Central Europe za 401 milionů korun bez DPH. Kritikům se však nelíbí cena zakázky a také způsob jejího zadání. SFDI pro ni nevyhlásilo otevřenou soutěž, ale kvůli požadavkům zpravodajských a bezpečnostních služeb byla vedena v utajovaném režimu. Fond podle Hořelicy oslovil pět vytipovaných firem, které splňovaly podmínky, a vybral nabídku s nejnižší cenou.

"V tuto chvíli je pro mě zásadní seznámit nového pana ministra se stavem projektu, ten potom rozhodne o dalším postupu," uvedl dnes Hořelica. Šéf fondu ovšem v minulých dnech deklaroval, že za zakázkou stojí a že její organizace byla v pořádku. S Havlíčkem chce nejdříve situaci projednat i Čoček.

Činnost SFDI kritizuje i opozice. Například podle pirátského poslance Ondřeje Profanta zástupci fondu vědomě pochybili při vypsání zakázky, což vedlo k jejímu výraznému prodražení. Profant proto dnes při jednání sněmovny navrhl zařadit do jednání odvolání dozorčí rady SFDI. Jeho návrh však nebyl přijat.