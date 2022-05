Havlíček vyzdvihl pomoc obyvatelům odpuštěním plateb za obnovitelné zdroje

Praha - Spor mezi koalicí a opozicí o způsob zmírnění dopadů zdražení energií na obyvatele a firmy by mohlo podle místopředsedy Sněmovny Karla Havlíčka (ANO) vyřešit odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Řekl to v debatě o návrhu programu dnešní mimořádné schůze dolní komory ke čtveřici předloh opozičního hnutí ANO na plošnou pomoc kvůli růstu cen plynu, elektřiny a pohonných hmot. Vládní koalice s plošnou pomocí nesouhlasí, dává přednost adresné.

Navrhovaná možnost odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje by se podle Havlíčka nemusela týkat domácností s vysokými příjmy s vyšší spotřebou elektřiny. "Podporu mohou dostat jen ti, kteří budou mít určitou spotřebu," uvedl. Stát by mohl podle Havlíčka libovolně dávkovat částku pro rodiny či firmy, mohl by odpustit poplatek celý, nebo jen jeho část.

Na obnovitelné zdroje jde každý rok zhruba 45 miliard korun, z nich hradí domácnosti a firmy asi 19 miliard korun, podotkl Havlíček. Stát by mohl podle něho odpuštění poplatků pokrýt z vyšších výnosů z emisních povolenek a z dividendy od energetické společnosti ČEZ. "Myslím, že je to férové řešení, že to není žádný populismus," zdůraznil bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy Havlíček.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová po výčtu růstu cen u různých komodit konstatovala, že české domácnosti kvůli inflaci rekordně chudnou. Podotkla, že pokles reálné mzdy v druhém čtvrtletí by mohl dosáhnout až deseti procent. "Vláda dělá velmi, velmi málo. Pomoc, kterou představila, očividně nefunguje," prohlásila.

Poslanci ANO chtějí na schůzi projednat také osvobození dodání plynu a elektřiny od daně z přidané hodnoty. Od této daně navrhují podle další z předloh rovněž benzin a naftu. Očekává se, že Sněmovna koaliční většinou hlasů obdobně jako v prosinci návrh programu zamítne a schůze se neuskuteční. V debatě o programu mohou vstupovat jen řečníci s přednostním právem.