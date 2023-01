Havlíček: Vondrákův návrh na vznik frakce v ANO není nový, nesetkal se s odezvou

Praha - Možný vznik frakce v hnutí ANO není novým tématem, moravskoslezský hejtman a místopředseda ANO Ivo Vondrák s ním přišel už před několika měsíci, nesetkalo se to ale s pozitivní odezvou. ČTK to sdělil první místopředseda hnutí Karel Havlíček. Podle místopředsedy ANO Radka Vondráčka by jakékoli frakce případně měly vznikat na základě kvalitní vnitřní diskuse a s jasným hodnotovým cílem, ne prostřednictvím oznámení v médiích. Poslankyně a bývalá místopředsedkyně ANO Jaroslava Pokorná Jermanová vznik frakce jako problém nevnímá, nemá ale povědomí o nespokojenosti velké části členů hnutí.

Vondrák připustil vznik frakce v pondělí pro portál iDNES.cz. ANO se podle něj odklonilo od původního záměru přivést do politiky osobnosti a dělat politiku pro všechny. Pokud by pro takový přístup nezískal v budoucnosti podporu, nevyloučil svůj odchod z hnutí. "Frakce je možná cesta, jak věci napravit," uvedl Vondrák.

Hejtman také před prezidentskou volbou, v níž kandiduje šéf hnutí a expremiér Andrej Babiš, uvedl, že hlas dá generálu Petru Pavlovi. To samé platí pro druhé kolo volby, do kterého oba postoupili. Pavla podpořil také ostravský primátor Tomáš Macura, dřívější člen předsednictva ANO.

"Frakce není žádné nové téma. Pan Vondrák s tímto návrhem přišel již před pár měsíci, v rámci hnutí se to nesetkalo s pozitivní odezvou. Hnutí ANO je catch-all party, tzn. není vyhraněno ideologicky, umíme oslovit velkou část společnosti," reagoval pro ČTK Havlíček.

"Já se považuji za tržně orientovaného člověka se sociální kontrolkou a pro prosazování této koncepce nepotřebuji žádnou frakci. Možná se to hodí pro tradiční politické strany, ale nikoliv pro hnutí ANO. To, že nejsme straničtí ideologové, je jedna z našich největších výhod, i proto za námi dnes jde třetina všech voličů," dodal bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy.

Vondráček zdůraznil, že jakékoli názorové skupiny či frakce by měly obecně případně vznikat po kvalitní vnitřní diskusi s jasným hodnotovým cílem. "A ne prostřednictvím oznámení někoho v médiích v takto vypjaté době," uvedl pro ČTK. Podle Vondráčka se jedná o Vondrákův osobní postoj, nikoli o tendenci uvnitř hnutí. "A tento názor je v členské základně vnímán poměrně negativně, což jsem si ověřil na našem oblastním i krajském sněmu v minulém týdnu," dodal.

Pokorná Jermanová nevnímá vznik frakce jako problém. "Jsme demokratické hnutí, kde každý může vyjádřit svůj názor, pan Vondrák i Macura jsou toho jasným příkladem. Nemám povědomí o nespokojenosti velké části členů, o které výše jmenovaní kolegové hovoří," poznamenala. Hnutí ANO by podle ní mělo být nadále široce rozkročené a hledat dobrá řešení pro české občany.