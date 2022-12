Havlíček: Vládní rozhodnutí znamená dotace pro velké firmy, budou v nerovnováze

Praha - Firmy nebudou moci kupovat energie za zastropované ceny, od dané částky se bude odvíjet dotace, kterou podniky obdrží v různých strukturách. Na tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO to řekl bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Kritizoval také, že maximální cena, od které se příspěvek odvíjí, je výrazně vyšší než v Německu. U elektřiny v přepočtu zhruba o 1800 korun, u plynu o 800 korun. Reakci ministerstva průmyslu ČTK zjišťuje.

Velké podniky budou mít podle středečního rozhodnutí vlády zastropované ceny elektřiny a plynu na stejné úrovni, jakou kabinet už dříve nastavil pro ostatní odběratele. Od začátku příštího roku tak budou platit 6000 Kč za megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky.

Podle Havlíčka je pozitivní zprávou, že se kabinet pro takový krok rozhodl. Nejedná se ale podle něj o zastropování, ale o dotace, které se odvíjí od maximálních cen, jež jsou na úrovni stropu pro malé a střední firmy a domácnosti.

"Nebude to fungovat tak, že by všechny firmy kupovaly za zastropované ceny. Od této částky se bude odvíjet dotace, kterou firmy dostanou, a to v různých strukturách," uvedl Havlíček. Budou muset splnit určité parametry, přičemž jedním ze základních podle něj je, že dotace bude z hlediska objemu financí určená do nějaké maximální výše. "Je zcela zřejmé, že to bude ve velké nerovnováze pro různé firmy," dodal.

Rozhodnutí vlády stanovit maximální ceny energií i pro velké firmy není skutečným zastropováním také například podle jednatele plzeňské společnosti Lasselsberger Roman Blažíček. Vadí mu, že kabinet přesně nedefinoval podmínky, za kterých bude možné podporu získat.Také ředitel porcelánky Thun 1794 z Nové Roli na Karlovarsku krok vlády uvítal, protože dává alespoň nějakou jistotu do příštího roku. I on ale kritizuje nejasné podmínky. Pozitivně hodnotil krok vlády budějovický výrobce umělých střívek Viscofan CZ.

Podle Blažíčka by zastropování znamenalo, že všichni budou energie nakupovat plošně za stejnou cenu, což podle něj není pravda. "Model prezentovaný vládou říká, že firmy splňující nějaké podmínky budou pravděpodobně moci čerpat určitou podporu, pokud budou nakupovat energii za ceny vyšší, než jsou vládou stanovená maxima. Není přitom přesně definované, kdo na podporu dosáhne," kritizuje Blažíček.