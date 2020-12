Havlíček: Vláda projedná plnou kompenzaci mezd pro lidi s covidem

Praha - Vláda v pondělí projedná návrh stoprocentní mzdové kompenzace pro lidi, kteří s onemocněním covid-19 zůstanou doma. Deníku Lidové noviny (LN) to řekl ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Opatření má motivovat lidi, aby se nevyhýbali testům, které budou od 18. prosince pro veřejnost zdarma. V současné době jsou ti, jimž test odhalil koronavirus, doma na nemocenské se 60 procenty mzdy. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která má úhrady v gesci, s návrhem souhlasí, píšou LN.

"Chceme zajistit, aby lidé nebyli na testování škodní. V pondělí na vládě otevřeme otázku stoprocentní mzdové kompenzace pro ty, co zůstanou doma s covidem," řekl Havlíček. Podle něj může opatření státní kasu odhadem vyjít na stovky milionů korun měsíčně, ale záviset bude na počtu nemocných.

Peníze by na účty lidí putovaly z programu Antivirus, který primárně slouží pro nahrazování mzdy lidem ze zavřených nebo omezených provozů. "Jsem pro, navrhovala jsem to už v říjnu. Je potřeba upravit zákoník práce a program Antivirus. Když bude politická vůle, záměr lze uskutečnit v řádu dnů," potvrdila deníku Maláčová. Dodala, že pomoc by platila, stejně jako všechny pandemické krizové zákony, po dobu platnosti mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví.

Ministři zároveň připouštějí, že nejde o ideální řešení, protože lidé s jinými nemocemi na tom budou stále stejně. "Tohle by byla speciální kategorie. Je to samozřejmě trochu nesystémová věc, ale s ohledem na to, že jsme ve zcela specifické době, by to mohlo lidi uklidnit. Když zůstanou s covidem doma, nebudou mít o 40 procent nižší mzdu," řekl Havlíček. Podle něj se tato "investice" vyplatí, protože státu výhledově může uspořit například peníze za zdravotní péči, protože více nakažených zůstane doma.

Motivaci k dobrovolnému testování chystá vláda i pro firmy. "Chceme firmy motivovat tím, že jim budeme část peněz za testy - teď nechci říkat jakou - proplácet," dodal ministr.