Havlíček: Vláda příště bude lépe zdůvodňovat výjimky z restrikcí

Praha - Vláda bude příště velmi důkladně zdůvodňovat výjimky z restrikcí. Rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení části opatření týkající se maloobchodu a služeb vnímá jako stav minulý. Nález soudu nehovoří o odškodnění, ale to už stát poskytuje a především v maloobchodu jsou kompenzace na dobré úrovni. Na tiskové konferenci po jednání vlády to večer řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Skutečnost, na kterou odkazuje rozhodnutí Ústavního soudu, se podle Havlíčka změnila. Vláda ale bude další případné výjimky lépe odůvodňovat, problematiku podle něj řeší také pandemický zákon.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) dnes po zveřejnění nálezu Ústavního soudu ČTK sdělil, že vláda bude muset upravit své opatření o omezení maloobchodu v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu. Havlíček následně novinářům řekl, že týmy ministerstev průmyslu, financí a úřadu vlády verdikt zanalyzují a vláda po projednání vydá své stanovisko.

Večer v České televizi Havlíček dále uvedl, že vláda situaci nevnímá tak, že by něco protiústavně uzavřela. Je podle něj jen třeba vše, co zavře, aby dostatečně zdůvodnila. Pokud podle něj budou nějaké další restrikce, kabinet bude pečlivě svá rozhodnutí zdůvodňovat. O odškodnění, jehož návrh by podle Svazu obchodu a cestovního ruchu měla vláda do týdne představit, nález Ústavního soudu podle Havlíčka nehovoří. Kompenzace ale stát poskytuje, doplnil.

"Zatím podle předběžných informací je to vlastně tak, že se navrhlo zrušit něco, co už mezitím bylo zrušeno. Nicméně reflektuji to spíše jako určitou výzvu do budoucna, jakým způsobem případně okomentovávat jednotlivé výjimky a restrikce," uvedl Havlíček. Blesku předtím řekl, že zjišťuje faktické dopady nálezu.

Ústavní soud zrušil část usnesení vlády s omezeními maloobchodu a služeb. Vláda podle něj dostatečně nevysvětlila, proč přikročila k zákazu u některých provozoven a proč jiné mají ze zákazu výjimku.

Havlíček Blesku řekl, že zatím zjišťuje faktické dopady rozhodnutí. "Na podzim jsme aplikovali tzv. rakouskou cestu, kdy hypermarkety mohly nabízet plný sortiment," uvedl. Aby kabinet zabránil diskriminaci malých obchodů, které musely zůstat uzavřené, přešel podle Havlíčka na tzv. belgický model. Ani velké obchody tak nesmějí od 27. prosince nabízet zboží ze specializovaných malých obchodů, které musejí zůstat zavřené.

"Belgický model je férovější vůči podnikatelům, méně komfortní je vůči zákazníkům. Všechny výjimky se průběžně komunikují, pokud byl průběžně větší problém, například dostupnost dětského oblečení a obuvi, tak se to změnilo. Omezení provozu prodejen vycházelo z požadavku epidemiologů, odpovídá to restrikcím prakticky v celé Evropě," uvedl Havlíček.