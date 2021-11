Havlíček: Vláda by mohla od prosince zavést některé kompenzace pro firmy

Praha - Vláda by mohla od prosince spolu s chystaným zrušením uznávání antigenních testů zavést některé kompenzační programy pro firmy. Programy jsou připravené, ale musí se na nich shodnout profesní svazy a budoucí vláda. Kompenzace by se mohly pohybovat řádově kolem jedné miliardy korun měsíčně. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce to uvedl ministr průmyslu a obchodu a dopravy v demisi Karel Havlíček (ANO).

Havlíček doplnil, že vláda o kompenzacích nebude rozhodovat v pondělí, protože se musí domluvit s profesními svazy na parametrech vstupu do programů. Konec uznávání antigenních testů může ovlivnit například návštěvnost restaurací nebo kulturních akcí. Místopředseda ODS Martin Kupka reagoval s tím, že je na místě s podnikateli jednat.

Podle ministra jsou ve hře některé kompenzační bonusy pro živnostníky nebo úhrada nepokrytých nákladů. Havlíček připomněl, že stát dosud vynaložil na podporu firem a podnikatelů v souvislosti s opatřeními proti covid-19 okolo 340 miliard korun.

Vláda má v pondělí schválit ukončení uznávání antigenních testů a samotestů a od prosince by se měly uznávat jen spolehlivější PCR testy. Na opatření se o víkendu shodl s AntiCovid týmem budoucí vládní koalice. Podle Havlíčka jde o zásadní krok, který má motivovat neočkované k očkování. Havlíček i Kupka zároveň pro současnou situaci odmítli plošné testování ve firmách nebo lockdown pro neočkované, který zavedlo Rakousko.