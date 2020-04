Havlíček: Vláda asi urychlí uvolňování opatření

Praha - Vláda ve čtvrtek odpoledne představí podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) rychlejší program uvolňování opatření proti koronaviru. Vývoj epidemie v Česku to umožňuje, řekl dnes Havlíček poslancům v rámci informace vlády o uvolňování restriktivních opatření. Podrobnosti k nelibosti opozice prozradit nechtěl. Poukázal na to, že vláda se nejprve musí poradit s epidemiology. Poslanci po hodinové debatě přerušili diskusi i celou schůzi do 5. května, vyžádali si přítomnost premiéra Andreje Babiše.

"Pokud se situace bude vyvíjet lépe, je možné, že zrychlíme tempo. Výsledky jsou velmi nadějné," řekl Havlíček. Vláda má podle něj připraveno několik scénářů pro urychlení spouštění ekonomiky. "Celý ten jízdní řád se zkrátí", uvedl vicepremiér.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl České televizi, že otevírání obchodů by se mohlo sjednotit a všechny by se mohly otevřít v květnu. V případě dohody ve vládě a při příznivých údajích o vývoji epidemie koronaviru by se obchody do 2500 metrů čtverečních mohly otevřít už v pondělí, řekl premiér večer televizi Nova. Babiš dnes také uvedl, že neočekává změny v omezení volného pohybu a shromažďování, i kdyby skončil nouzový stav. S jeho pokračováním po 30. dubnu premiér na rozdíl od vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) nesouhlasí.

Poslanci opozice včetně KSČM se dožadovali konkrétních údajů o otevírání obchodů i termínu znovuotevření hranic. Předseda Pirátů Ivan Bartoš konstatoval, že poslanci se žádnou novou informaci nedozvěděli. Očekával by od vlády variantní plány například i pro situace, kdyby se nákaza koronavirem zase začala více šířit. "Ocenil bych, kdyby plán (otevírání obchodů a služeb) měl i kratší časový úsek a nekončil až v červnu," uvedl předseda komunistických poslanců Vojtěch Filip. Je také přesvědčen, že je možné ukončit nouzový stav s koncem dubna.

Někteří poslanci, například lidovec Jiří Mihola, se zajímali o režim na hranicích, které jsou prakticky uzavřené. Podobně jako předseda STAN Vít Rakušan kritizoval údajné excesy při uvolňování restriktivních opatření. Podle Rakušana velkou logiku nemají. Lidovec Marek Výborný nakonec poměrně těsně prosadil návrh, aby byla debata odložena, a to i o nákupu ochranných pomůcek během nouzového stavu.

Vláda před týdnem stanovila plán pro otevírání obchodů a dalších zařízení a provozoven, které byly uzavřeny kvůli pandemii. Rozdělila ho do pěti etap od pondělí 20. dubna do pondělí 8. června.

Od tohoto pondělí mohly začít fungovat řemesla a navazující provozovny, farmářské trhy, autobazary a autosalony. O týden později by měly začít fungovat všechny provozovny do 200 metrů čtverečních, pokud nejsou ve velkých nákupních centrech. Od 11. května se mají otevřít provozovny do 1000 metrů čtverečních, autoškoly, posilovny a fitness centra, kde by ale návštěvníci nesměli využívat sprchy a šatny.

Od 25. května by mohly otevřít venkovní zahrádky restaurací, hospod, bufetů, kaváren či vinoték, ale také kadeřnictví a holičství, masážní či regenerační salony. V poslední vlně by se měla 8. června otevřít obchodní centra, začít fungovat by měly hotely či ubytovací zařízení. Restaurace a zoologické zahrady by mohly otevřít i vnitřní prostory. Konat by se mohly začít kulturní, společenské či sportovní akce do 50 osob či svatby za speciálních podmínek.